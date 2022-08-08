Reform için 17 KRİTER 18 BELEDİYE

1- Lefkoşa Belediyesi

2- Değirmenlik Belediyesi (+ Akıncılar)

3- Gönyeli Belediyesi (+ Alayköy)

4- Mağusa Belediyesi

5- Girne Belediyesi

6- Güzelyurt Belediyesi

7- Lefke Belediyesi

8- Alsancak / Lapta Belediyesi

9- Çatalköy / Esentepe Belediyesi

10- Tatlısu Belediyesi

11- Kuzey Mesarya (Geçitkale – Serdarlı ) Belediyesi

12- Karpaz (Dipkarpaz - Y.Erenköy) Belediyesi

13- Mehmetçik - Büyükonuk Belediyesi

14- İskele Belediyesi

15- Yeni Boğaziçi Belediyesi

16- Beyarmudu Belediyesi

17- Güney Mesarya ( Akdoğan - Paşaköy - Vadili - İnönü ) Belediyesi

18- Dikmen Belediyesi

Ayşe GÜLER

Meclis’te iktidarın oylarıyla 27 Kasım’da yapılması kararlaştırılan yerel seçimle ilgili geri sayım başladı.

Yerel yönetimlerdeki ‘reform çalışmasına’ ilişkin geçici AD-HOC komitedeki görüşmeler Temmuz ayında tamamlandı, hazırlanan rapor siyasi parti başkanlarına sunuldu.

Toplamda 17 maddelik ‘birincil’ ve ‘ikincil’ kriter belirlendi.

İlçe, bucak, nüfus, yüzölçümü, mesafe, coğrafi konum, yerleşim hizmetleri ve etki alanı, gelişme endeksi kriteri ‘birincil kriterler’ içerisinde yer aldı.

Belediyelerin kurumsal, idari, mali yapılarının yanı sıra, tarihi, kültürel ve siyasi geçmişi de ikincil kriter oldu.

Ayrıca; ikincil kriterler içerisinde belediyelerin yetki ve sorumlulukları, bölgenin ekonomik kalkınma durumu, bölgenin korunması ve güvenlik, bölge halkının eğitim, sağlık, ulaşım, kamu hizmetlerinden yararlanması ve altyapı durumu, belediyelerin uluslararası işbirliği, üyelik, kaynak aktarımı ve ortaklık anlaşma durumları ve belediyelerin özerklik dereceleri de bulunuyor.

Komite raporunda, belediye sayılarına ilişkin hiçbir detay ise paylaşılmadı.

Öte yandan KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in yerel yönetim reformuna ilişkin raporu görüşmek üzere dün siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldiği öğrenildi.

“Reform gerekli ve kaçınılmaz”

Raporda, dikkat çeken bir diğer nokta ise yerel yönetim reformunun gerekli ve kaçınılmaz olduğu vurgusu.

Mevcut mevzuatın yetersiz olması nedeniyle belediyelerin ekonomik, mali ve idari açıdan sürdürülebilir bir yapıda olmadığı de raporda ifade edildi.

Ayrıca belediyelere ilişkin reformun uzun yıllardır konuşulduğu ancak hayat bulmadığı da ifade edildi

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın, Yerel Yönetimler Reformu ile birlikte eş zamanlı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiği raporda belirtildi.

Yerel Yönetimler Reformu ile birlikte devlet katkısı kriterlerinin çeşitlendirilmesi, farklı refah seviyesinde bulunan kırsal/kentsel bölgeler arasındaki hizmet dengesizliğini ortadan kaldırmak için yerel yönetimler üzerinden kalkınma strateji belirlenmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Detaylı çalışma…

Raporda, yerel yönetime ilişkin mevzuatın belirlenmesinde göz önünde tutulacak kriterlerde, belediyelerin mekânsal ( coğrafik ) dağılımları ve örgütlenmeleri, kapasiteleri, finansman yapıları ile gelir kaynakları, yatırım bütçeleri, nüfus artışı, istihdam ve hizmetlerde yığılma olan bölgeler ile düşük nüfus artışı, nüfus kaybeden bölgeler, iş, istihdam ve hizmetler açısından incelendi.

Ayrıca, ülkesel fizik planının, belediyelerin kurumsal ve mali yapısının, gelişebilirlik durumlarının (Kırsal/Kentsel, kültürel, tarihi, turizm ve yapılaşma) potansiyelleri kapsamlı şekilde çalışıldı.

İlçe, bucak, nüfus, yüzölçümü…

Komite raporunda, yerel yönetimler reformunun yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterler, 2 ana başlıkta toplandı.

Buna göre; 8 maddelik ‘birincil kriterler’ içerisinde; 9 maddelik ise ‘ikincil kriterler’ belirlendi.

Raporda yer alan detaylara göre; ilçe, bucak, nüfus, yüzölçümü, mesafe, coğrafi konum, yerleşim hizmetleri ve etki alanı (ÜFP yerleşim hiyerarşisi, mekânsal dağılımlar ve örgütlenmeler ), gelişme endeksi( bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesi, turizm potansiyeli vb. ) kriteri ‘birincil kriterler’ içerisinde yer aldı.

9 madde de ‘ikincil kriter’…

Belediyelerin kurumsal ve idari yapıları (ÜFP belediyelerin örgütsel yapıları ve kapasiteleri, sınav tüzüğü), belediyelerin mali yapıları (sürdürebilirlik, yatırım, gelir kaynakları, borçları, alacakları ve finansal durumu ), belediyelerin tarihi, kültürel ve siyasi geçmişi (turizm bölgesi, Uluslararası tanınırlık, stratejik siyasi geçmiş) de ikincil kriterler içerisinde yer aldı.

Ayrıca; ikincil kriterler içerisinde belediyelerin yetki ve sorumlulukları (imar yetkisi, trafik, yollar, deniz ve kıyılar, ova yolları, itfaiye, dere yatakları), bölgenin Ekonomik Kalkınma Durumu (gelişme endeksi, projeksiyon nüfus ve yatırım durumu), bölgenin Korunması ve Güvenlik (insan, doğa, çevre, sahil, orman, kıyı, kültürel miras vb.), bölge halkının eğitim, sağlık, ulaşım, kamu hizmetlerinden yararlanması ve altyapı durumu, belediyelerin uluslararası işbirliği, üyelik, kaynak aktarımı ve ortaklık anlaşma durumları ve belediyelerin özerklik dereceleri de bulunuyor.