Redif: “İlgili memurlar Pazartesi günü ödenecek”

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex)’ten devlet dairelerine kaydırılan memurlara maaş ödemesi henüz yapılmadı. YENİDÜZEN’e konuşan Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, ödeme yapılmadığını doğrularken, kendilerine ilgili dairelerden yazılı raporun geç geldiğini söyledi, ödemelerin Pazartesi yapılacağını duyurdu.

Redif şunları söyledi:

“Memurların çalışmakta oldukları dairelerden bizlere her ayın 20’sine kadar bir genelge gelir ve ona göre ödeme yapılır. Bu ay ilgili dairelerden bu yazılı genelge bizim elimize geç ulaştı. Elimize rapor gelmeden ödeme yapamazdık. Bu raporların tamamı Perşembe günü bizlere geldi, biz de işlemeye koyduk. Ödenemeyen memurlara Pazartesi günü ödemeleri yapılacak.”