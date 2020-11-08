Rauf Denktaş Üniversitesi bir ilki gerçekleştirdi

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Almanya’nın önde gelen saygın akreditasyon kuruluşlarının başında gelen Foundation for International Business Administration Accreditation’ın (FIBAA) denetim sürecini başarı ile tamamladı. RDÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti Yüksek Öğretim Alanında faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları içerisinde henüz daha eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayalı sadece iki yıl gibi kısa bir sürede uluslararası bir denetim sürecinden geçen ilk üniversite oldu ve bir ilki gerçekleştirdi.

Denetlemenin ilk aşaması olan Özdeğerlendirme Raporu ile diğer destekleyici dokumanlarının Aralık (2019) ayında FIBAA’ya iletilmesi ve olumlu değerlendirilmesi üzerine ikinci aşama Yerinde Ziyaret ve Üniversite Yetkilileri ile Görüşme, 13-14 Mart 2020 tarihlerinde planlanmıştı. Ancak, söz konusu ikinci aşama, Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2-3 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmiş ve Zoom Plantforumu üzerinden gerçekleştirilen toplantılarla tamamlandı.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Özdeğerlendirme Raporu ile destekleyici dokumanların uluslararası standartlarda yazıldığını ve birçok gelişmiş üniversitelerdeki kalite unsurlarının ve uygulamalarının Raprorlara yansıtılmış olmasının elde edilen başarılarda çok önemli rol oynadığını belirtti.

RDÜ’nün kurulduğu ilk günlerden beri kurumsallaşma çerçevesinde yasal mevzuatlarını tamamlamalarının ve gerek Mütevelli Heyeti ve gerekse üniversite içerisindeki kurulların ve idarecilerin görev ve yetkilerinin belirlenmiş olması, üniversitedeki faaliyetlerin “Stratejik Çerçeve” ve buna dayalı stratejiler ve insiyatifler çerçevesinde yürütülmesi denetlemedeki başarıda önemli etkenler olduğu belirtildi.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak elde edilen başarının rasgele olmadığını, 3 yıllık planlı ve programlı bir hazırlğın, zekice ve fedakarca çalışmanın ürünü olduğu ve kaliteli eğitim vermekle ilgili birçok unsurun; her ders ve program için her dönem sonunda değerlendirme raporlarının hazırlanması, genel öğrenci memnuniyet anketlerinin verilmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde tedbirler alınması, ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketlerinin verilmesi ve sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması gibi uygulanmasının da RDÜ’de yer aldığını belirtti. Bütün bunların yanında RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, kendisinin 15 yıllık kalite güvence konularında birikim ve deneyimlerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları için 40’ın üzerinde üniversiteyi denetlemiş olması ve söz konusu denetlemelerde FIBAA adına 2 kez Beyrut Arap Üniversitesini denetlemiş olmasının da büyük etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Bıçak, denetlemenin son gününde, kapanışta yapmış olduğu konuşmada, Hukuk, Uluslararası Hukuk, İşletme ve Bankacılık ve Finans Programları koordinatörleri başta olmak üzere,iki yıllık boyunca, FIBAA akreditasyonu hazırlık döneminde, normal ders yükleri ile günlük çalışmalarının yanında büyük bir özveri ve çaba ile gerçekleştirilen bu başarıda emeği geçen akadamik ve idari personele ve bu süreçte destek olan Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Rauf Denktaş’a teşekkür etti.