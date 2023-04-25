“Rapor bu işi ihaleyle yapmanız gerektiğini açıkça söylüyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümetin “AKSA ile ihalesiz sözleşmeye” dayanak olarak sunduğu raporda ilk maddenin, “KKTC yasaları çerçevesinde yapılacak bir ihaleye çıkılması” ifadesini barındırdığını belirtti.

Erhürman, “Eğer bu raporu esas alıyorsanız, raporu hazırlayan profesörler bu işi ihaleyle yapmanız gerektiğini açıkça söylüyor. Ama siz daha dakika bir, ihale yasasında değişiklik yaparak ihalesizliğin önünü açmaya kalktınız. Daha birinci maddeyi dikkate almadınız” dedi.

Kısa bir süre önce elektrik meselesiyle ilgili memlekette papara koptuğunu anımsatan Erhürman, Meclisin geçtiğimiz toplantısında Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi’nin kurulmasıyla ilgili tasarıların ivediliğinin oybirliği aldığını söyledi.

Tasarıların şu anda Meclis gündeminde ivedi olduğunu söyleyen Erhürman, “Bizim geçen hafta yaptığımız konuşmalarda söylediğimiz şu idi: Madem ki bunlar ivedidir biz de hızlandırma için her türlü desteği vermeye hazırız çünkü önümüzde enerji politikası yok. Bunlar çalışmaya başlamadan önce bu işin yapılması akla uygun değil. İhalesiz olsun dediğiniz sözleşmenin imzalanmasının hiçbir temeli yok. Sevgili Amcaoğlu bu konuda bilimsel bir çalışması olduğunu, KKTO aracılığıyla 2 profesöre yaptırıldığını, bunun da bakanlıkla paylaşıldığını söyledi, bize de göndereceğini belirtti. Gönderildi” şeklinde konuştu.

Dün KTTO heyetinin CTP’yi ziyaret ettiğini ve söz konusu raporun ele alındığını anlatan Erhürman, “Bu raporun bilimsel değeri benim açımdan ortada. Geçen hafta da aynı şeyleri söylemiştim. Ama şunu da demiştim; iki profesörün hazırlayacağı rapor bu ülkenin enerji politikası yerine geçmez demiştim. Raporu görünce bu konudaki fikrim daha da güçlendi. Bu rapor enerji politikası raporu olmadığı gibi, stratejik eylem planı falan da hiç değil” ifadelerini kullandı.

Hükümetin “dikkate alıyoruz” dediği raporda yer alan ifadeleri okuyan Erhürman, “Raporda, dikkat edilecek hususlar başlığı altında 5 madde var. Bu 5 maddeden birincisi şunu söylüyor: Projenin (Ünal beyin kırmızı çizgim dediği enterkonnekte projesi) finansmanının ve uygulamasının KKTC yasaları çerçevesinde yapılacak ihaleyle seçilecek bir şirkete yaptırılması uygun olacaktır. Birinci maddede bu yazıyor. diyor ki KKTC yasaları çerçevesinde yapılacak bir ihale. Eğer bu raporu esas alıyorsanız, raporu hazırlayan profesörler bu işi ihaleyle yapmanız gerektiğini açıkça söylüyor. Ama siz daha dakika bir, ihale yasasında değişiklik yaparak ihalesizliğin önünü açmaya kalktınız. Daha birinci maddeyi dikkate almadınız” dedi.