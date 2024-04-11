“Rant ve çıkara dayalı yapılaşmanın yerine, imar planları ile yapılaşmaya yön verilmeli”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, arife günü yaşanan su baskınları ve toprak kayması ile ilgili açıklama yaptı.

“Doğa olayları felaket değildir; bunlar dünyanın kendini yenilediği ve devamlı tekrarlanacak olan olaylardır. Bu doğa olaylarını felakete dönüştüren bizlerin faaliyetleridir” diyen Ekinci, bilimin ışığında mühendislik uygulamalarının doğru şekilde kullanılmasının önemine işaret etti.

Ekinci, ülkede alışılagelmiş rant ve çıkara dayalı yapılaşmanın yerine, bilimsel araçlar ışığında oluşturulacak imar planları ile yapılaşmaya yön verilmesinin elzem olduğunu kaydetti.

“Doğa olayları felaket değildir; felakete dönüştüren bizlerin faaliyetleridir”

Yazılı açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, şu ifadelere yer verdi:

“Toplumumuzu sevdikleriyle bir araya getiren bayram arifesinde yaşanan doğa olayları, bizleri toplum olarak bir kez daha sınavdan geçirmiş ve sınıfta bırakmıştır. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak her zaman belirttiğimiz gibi, “Doğa olayları felaket değildir; bunlar dünyanın kendini yenilediği ve devamlı tekrarlanacak olan olaylardır. Bu doğa olaylarını felakete dönüştüren bizlerin faaliyetleridir.” İklim değişikliğinin kendini gözle görülür şekilde gösterdiği günümüz yüzyılında, taşkınlar, depremler, kuraklıklar, heyelanlar ve daha birçok doğa olayının yaşanması olasıdır.

Doğa olaylarından insanlık olarak kaçınabilmemizin tek aracı, bilim ışığında mühendislik uygulamalarını doğru şekilde kullanmamızdır.”

“Rant ve çıkara dayalı yapılaşmanın yerine, oluşturulacak imar planları ile yapılaşmaya yön verilmeli”

İklim değişikliği sebebiyle ani ve yoğun yağışların sebebiyet verdiği taşkınların arttığına dikkat çeken Ekinci; oluşacak taşkınların önüne geçilmesi için inşaat mühendisliği uygulamalarından biri olan havza yönetim planları ve taşkın risk analizleri ile mümkün olduğunu belirtti.

Ekinci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde alışılagelmiş rant ve çıkara dayalı yapılaşmanın yerine, bilimsel araçlar ışığında oluşturulacak imar planları ile yapılaşmaya yön verilmesi elzemdir.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak, ülke yöneticilerimize yakın gelecekte mutlak olarak gerçekleşecek doğa olaylarının maddi kayıpların yanı sıra manevi kayıplara da sebebiyet verebileceğini hatırlatırız.

Ülkemizin birçok bölgesinde görülen taşkınların yanında, Girne’de, Şht. Kemal Selim Sokak üzerinde bodrum kazısı yapılan bir inşaatın aşırı yağışlar nedeniyle arazi sınırında toprak kayması oluşmuş ve kazı etrafında bulunan apartmanlar çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak tahliye edilmiştir. Olayın ardından KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve zemin konusunda uzman Geoteknik Komitesi üyeleri inşaat alanında incelemelerde bulunmuştur. Girne belediye başkanı, projenin mühendisi ve müteahhit ile ayrı ayrı görüşülmüş ve arazide kısa ve orta vadede alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.”

“Bu olay, yapı denetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir”

“Bu olay, yapı denetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yapı denetimi, sadece inşaat projelerinin yasal gerekliliği olmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam alanlarımızın güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Yapının güvenli, dayanıklı ve standartlara uygun bir şekilde tamamlanması için, inşaat sürecinin her adımında kontrol ve denetim şart olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yapı denetiminde aktif görev alacak kontrol mühendislerinin önemi, inşaat projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve sonunda güvenli, dayanıklı ve kaliteli yapıların ortaya çıkması için kritiktir. Etkin bir yapı denetim süreci, toplumun genel güvenliği ve refahı için elzem olmakla birlikte mal sahiplerinin memnuniyetini artırarak, inşaat sektöründe güvenilirliği sağlayacaktır.”