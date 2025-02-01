Rahvancıoğlu: üst düzey kamu maaşları asgari ücretin 3 katından yüksek olmamalı

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda iş veren tarafının cebinden çıkacak paraya baktığını, uzun vadeli değil kısa vadeli düşündüğünü, devlet tarafının ise vergiler, harçlar ve maliyenin hesapları üzerinden yorumladığını söyledi. Bu işin aslının örgütlü sendikalı olup kendi hakkını savunuyor olmaktır diyen Rahvancıoğlu, bu şekilde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir anlamının olmadığını vurguladı.

Rahvancıoğlu, Kanal Sim’de, Serhat İncirli’nin sunduğu Günaydın Kıbrıs programına katılarak son günlerde gündemi meşgul eden Asgari Ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Asgari ücret tespit komisyonu masası’nda bilim ve gerçekler değil güç ilişkileri devrede”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Hür-İş’in danışmanı sıfatıyla katıldığını belirten Rahvancıoğlu, Hür-İş’in asgari ücretin at pazarlığı düzeyinde tartışılmasından rahatsız olduğu için, emekçiden yana olan rakamlarla sunum yapmak üzere toplantı masasında bulunduğunu anlattı. Masada hiçbir sonucun, çıkmadığını ve sunumu sonrası soru veya eleştiri beklediğini belirten Rahvancıoğlu, yaptığı sunumdan sonra çalışmanın gayet güzel olduğu ve rakamların doğru olduğu, itirazlarının olmadığı yorumunu aldığını anlattı. Yaşanan sürecin kendi açısından şaşırtıcı olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, bilim, rakamlar ve gerçekler değil güç ilişkilerinin devrede olduğunu vurguladı. Rahvancıoğlu, iş veren tarafının cebinden çıkacak paraya baktığını, uzun vadeli değil kısa vadeli düşündüğünü, devlet tarafının ise vergiler, harçlar ve maliyenin hesapları üzerinden yorumladığını söyledi. Hür-iş sendikasının mücadele ettiğini belirterek, kamuda örgütlü bir sendika olduğunu hatırlatan Rahvancıoğlu, özel sektör emekçisinin örgütsüz olduğu için söz, fikir, ses olarak masada temsiliyetinin bulunmadığını söyledi. Bu işin aslının örgütlü sendikalı olup kendi hakkını savunuyor olmaktır diyen Rahvancıoğlu, bu şekilde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir anlamının olmadığını vurguladı.

“2011’den bugüne asgari ücretli 8 maaş eksik ödendi”

Rahvancıoğlu, 2011’den bugüne asgari ücretlinin toplamda 8.08, 10.000 TL bir kaybının olduğunu yani 8 maaş eksik ödendiğini vurguladı. Asgari ücretlinin aslında her yıl 11 ay ödendiğini belirten Rahvancıoğlu, asgari ücretin enflasyonla kıyaslandığında kaybının olduğunun altını çizdi. Maliye Bakanlığı’nın kendi web sitesinde 2025 yılı için öngörülen enflasyonun %35 olarak belirtildiğini söyleyen Rahvancıoğlu, 6 ayda bir artış verileceğini göz önünde bulundurarak bir sonraki asgari ücretin belirleneceği zamana kadar şimdi verilmek istenen asgari ücretin de %16 eriyeceğini söyledi. 2024 rakamlarının henüz çıkmadığını ancak, 2023 yılında ekonominin %7.4 büyüdüğünü belirten Rahvancıoğlu, bunun daha çok iş yapıldığının, patronların da daha çok kazandığının göstergesi olduğunu aktardı.

“Üst düzey kamu maaşları asgari ücretin 3 katından yüksek olmamalı”

Bağımsızlık Yolu’nun parti programında, kamu üst düzey maaşlarının asgari ücretin 3 katından daha yüksek olmaması gerektiği maddesinin bulunduğunu belirten Rahvancıoğlu, üst düzey yetkililerin dertlerinin maaş olmadığını, hizmet aşkıyla yanıp tutuştuğunu söylediklerinin sonrasında da 9 asgari ücretlinin maaşını aldıklarını belirtti.

“Üçüncü dünya ülke vatandaşlarına düşük asgari ücret vermek yerli emekçi istihdamını bitirir”

Üçüncü dünya ülke vatandaşlarına daha düşük asgari ücret vermenin içerdeki istihdamı bitireceğini vurgulayan Rahvancıoğlu, kaybedenin yerli emekçi olacağını söyledi. Rahvancıoğlu, bunun bir çıkar meselesi olduğunu, kendi sınıfının çıkarlarını savunduklarını ve herkesin ödendiği yerin siyasetini yaptığını belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyindeki küçük %2’lik patronlar sınıfının sadece kısa vadeli çıkarlarına odaklı olduklarını ifade etti.

“Var olan hükümet çıkarına olmadığı için erken seçime gitmeyi göze almaz”

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun maddi manevi bir seçime hazır olduğunu ancak var olan hükümetin bir seçime gitmeyi göze almadığı öngörüsünde bulunduklarını söyledi. Toplum olarak erken seçimi bizim zorlamamız gerekiyor diyen Rahvancıoğlu, muhalefetin, sendikaların ve tek tek bireylerin erken seçimi zorlaması gerektiğini belirtti. Bir erken seçim durumunda en zararlı çıkacak olanın var olan hükümet olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, hükûmettekilerin çıkarı olmayan bir şeyi asla yapmadığını aktardı.