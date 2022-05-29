Rahvancıoğlu: “Protokol değil hakaret”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve İşbirliği Protokolü’nü, “protokol değil hakaret” olarak niteledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de “Son Nokta” programında İsmet Özgüren’nin konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündemi meşgul eden “protokol” ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve bunun bir protokol değil "hakaret" olduğunu savunan Rahvancıoğlu, bunu “toplumsal hiçbir desteği olmayan hükümetin icraatı” olduğunu öne sürdü.

Protokolün bir süre gizlendiğini, çünkü protokolün “uygulanamaz” olduğunu ve “toplumun tepki göstereceğini bildiklerini” ifade eden Rahvancıoğlu, eleştirilerde bulundu, doğru bir muhalefet çizgisi izlenirse, bu protokolü “püskürtebileceklerini” kaydetti.

Rahvancıoğlu, "ölü doğmuş protokolün halkın vicdanında da reddedilmiş durumda olduğunu; ülkede baskıcı bir sistem uygulanmaya çalışıldığını, söz, düşünce, ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmak istendiğini, 'hoşnutsuzluk' adı altında herkesin yargılanabileceği, demokrasinin rafa kaldırıldığı, başkanlık rejimine geçmenin planlarının yapıldığı, hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığını" dile getirdi.

“Bu paketler acı ilaçtır ve halk bu acı ilacı içtiğinde en örgütsüz, umutsuz, en direnmesini beklemediğiniz halklar dahi sokaklara dökülür” diyen Rahvancıoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu, Bağımsızlık Yolu olarak, irade, kimlik, onur, kendi kendini yönetme ile ilgili süreçler, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunun çözümü gibi meselelere Kıbrıs Türk halkının müdahil olabilmesi yolunun ekonomik, sınıfsal süreçlerde emek temelli siyaset üzerinden örgütlenip burada özne olabilmekten geçtiğine inandıklarını belirtti.