Rahvancıoğlu: Ne olursa olsun, inşaat ve emlak sermayesinin safına geçmeyeceğiz

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, yaptığı açıklamada inşaat ve emlak sektörünün doğaya ve emeğe karşı işlediği suçlara dikkat çekerek, bu sermaye çevreleriyle aynı safta yer almayacaklarını vurguladı.

Rahvancıoğlu, inşaat ve emlak sermayesinin sadece güneyde değil, kuzeyde de yargılanması gerektiğini belirterek, “Bizim için sadece ‘Rum malı’nı değil, ‘Türk malı’nı yağmalamaktan da suçlular,” ifadelerini kullandı. Doğayı tahrip eden, tarım arazilerini betona boğan ve denizleri kirleten anlayışla aynı gemide olmadıklarını söyleyen Rahvancıoğlu, emek sömürüsüne dayalı bir düzenin karşısında olduklarının da altını çizdi.

“Emeği sömürenlerle aynı denizde bile değiliz”

Kayıt dışı çalıştırma, sigorta yatırmama, maaş gaspı ve ihtiyat sandığı haklarının çiğnenmesini örnek gösteren Rahvancıoğlu, bu sistemi sürdürenlerle değil aynı gemide, aynı denizde bile olmadıklarını ifade etti. Rahvancıoğlu yaptığı açıklamada, “Her metrekareye apartmanlar dikerken evsiz kalan gençleri ne kadar umursadıysanız; bu ülkenin emekçileri de sizi o kadar umursayacak,” sözleriyle toplumsal tepkilerin görmezden gelinemeyeceği mesajını verdi.

“Korku iklimine teslim olmayacağız”

Açıklamanın devamında sendikal haklara yönelik saldırılara, kara para düzenine ve vergi adaletsizliğine karşı da eleştiriler yer aldı. Rahvancıoğlu, emekçilerin sağlık, eğitim, barınma ve ulaşım gibi temel haklarını gasp edenlerin medya gücüyle, banka ortaklıklarıyla ve rejim partilerindeki bağlantılarıyla aklanamayacağını vurguladı.

“Ne olursa olsun hiçbir şey bizi inşaat ve emlak sermayesinin saflarına çekemez” diyen sonlandıran Rahvancıoğlu, yaratılmak istenen korku iklimine teslim olmayacaklarını ve bu düzenin karşısında dimdik duracaklarını belirtti. Rahvancıoğlu açıklamasını “Kazanırken kiminle güldüyseniz, gidin kaybederken de onlarla ağlayın” sözleri sonlandırdı.