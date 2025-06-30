“Radar sistemi kasıtlı olarak çökertildi, 150 bin ceza bekletiliyor”

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edilen Yol ve Trafik Suçları’nda Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Tasarısı üzerine Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.

Trafikte kamu otoritesinin caydırıcılığını tamamen yitirdiğini söyleyen Şahali, “Trafikte sayısız ihlal ve taciz yaşıyoruz” dedi. Tonlarca yük taşıyan tırların, olması gereken saatler dışında yolları tehlikeye attığını belirten Şahali, sadece şoföre ceza kesmenin çözüm olmadığını vurguladı.

Elektronik denetim sistemlerinin son üç yıldır bilinçli olarak çalıştırılmadığını belirten Şahali, bu durumdan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı sorumlu tuttu. Şahali, “2006’dan beri çalışan sabit görüntülü radar sistemi, bilerek ve isteyerek çökertildi” dedi.

Radar cezalarının tebliğ edilmediğini, devletin yalnızca 2023, 2024 ve 2025’in ilk altı ayında yaklaşık 150 bin ceza kaydı biriktirdiğini belirten Şahali, “Bu yasayla birlikte bunları dağıtarak paraya para dememe hesabı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısına olumlu oy verdiklerini, ancak bu yasa ihtiyacını doğuran ortamı asla onaylamadıklarını dile getiren Şahali, “Kamu otoritesini can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde güçlendirmek kaçınılmazdır” dedi.

Arıklı: Trafik cezalarının büyük bir kısmı kiralık araçlardan ve güneyden gelen sürücülerden kaynaklanıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada mevcut radar sistemlerinin artık demode olduğunu belirterek, Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni nesil radarların ülkeye getirileceğini ve bu kapsamda uluslararası bir protokol imzalandığını açıkladı.

Radarların temmuz ayı içinde gelmesinin beklendiğini ifade eden Arıklı, “Radarların getirilmesiyle birlikte geçiş noktalarına da cezalar ulaşacak, ödeme yapılmadan çıkış yapılamayacak” dedi. Trafik cezalarının büyük bir kısmının kiralık araçlardan ve güneyden gelen sürücülerden kaynaklandığını belirten Arıklı, bu kişilere yönelik tahsilatın şu anda mümkün olmadığını, yeni sistemle bunun da önüne geçileceğini kaydetti.