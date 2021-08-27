Queer Wave,10 gün boyunca Lefkoşa Surlariçi’nde esecek

Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarından dolayı online olarak gerçekleşen Queer Wave, Kıbrıs LGBTIQ+ Film Festivali, bu yıl 3-12 Eylül tarihleri arasında ilk kez fiziksel olarak Güney Lefkoşa Surlariçi’nde yapılacak. NiMAC (Pierides Foundation ile ilişkili çalışan Lefkoşa Belediyesi Sanatları Merkezi) tarafından desteklenen festivalin ikincisinde Kıbrıs’tan ve dünyadan (Türkiye de dahil) 30 ödüllü kısa ve uzun metraj film seyirciyle buluşacak. LGBTIQ+ topluluğu ile tüm sinemaseverleri festivale devam eden festival yöneticileri aralarında tartışmalar, Q& A’ler, eğlencelerin de içinde olduğu birçok faaliyetin yer aldığı 10 günlük zengin program ile the LGBTIQ+ toplumu bireylerinin kendilerini özgürce ifade edebiecekleri güvenli bir alan yaratmayı, çeşitlilik kültürüne saygı duyarak Kıbrıstaki kültürel etkinliklerin kalitesini yükseltmeyi, yerli sinemacılarla topluluk bireylerini buluşturmayı, Ara Bölge’nin her iki yakasından toplumların arasıdaki bağları ve ilişkiler güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eski bir aşkın,eski bir büyünün peşine düşen iki kadının yolculuğu “Aşk, Büyü, vs.” festivalde gösterilecek

Türkiye’den yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı Ece Dizdar, Selen Uçer, Ayşenil Şamlıoğlu, Damla Ersan, Murat Toprak, Uygar Özçelik, Emrah Kolukısa, Tonguç Radar, Şirzat Bilallar’ın oynadığı yine Ümit Ünal’ın senaryosunu yazdığı “Aşk, Büyü, vs.”, aşka ve doğa ötesine duydukları inancı sorgulayan iki kadının hikayesii festivale taşıyacak. Reyhan yirmi yıl önce adalı bir yaşlı kadına bir aşk büyüsü yaptırmıştır. Eren büyüye inanmaz ama ya bir gerçeklik payı varsa diye düşünmeden duramaz. Bu aşktan vazgeçemeyeceğine göre, ne yapıp edip bu büyüyü bozdurması gerekmektedir. İki kadın Büyükada'da eski bir aşkın, eski bir büyünün peşinde, tek günlük bir yolculuğa çıkarlar.

Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca filmi “Av” da festivalde olacak

Senaryosunu,Yapımcılığını,yönetmenliğini Sholeh Zahraei ile Kamil Saldun’un yaptığı ve Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca film olma özelliğini taşıyan iki toplumlu psikoljik dram türündeki kısa film “Av”(The Hunt) da festival kapsamında 8 Eylül Çarşamba saat 19:30’da gösterilecek ve film ekibiyle bir söyleşi yapılacak.

Bir baba ile oğulun hikayesine odaklanan film Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobi meselelerine de ayna tutarak eleştiril bir noktadan bu konuları beyazperdeye yansıtıyor. Hayvan hakları, çevre, toksik erkeklik, ayrımcılık,milliyetçilik, din ve sınırlar gibi konu çeşitliliğini de içinde barındıran filmde ülkemizin usta oyuncularından Ali Düşenkalkar ve Erdoğan Kavaz ile Barış Refikoğlu, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş, Yaşar Aydın Karaca ve Harisson(köpek) yer alıyor.

Kıbrıs'tan toplam 4 film var

Av yanısıra Kıbrıs'tan ayrıca The Call (Marios Psaras, 2020), Downhill (Stelios Kammitsis, 2015) ve Globus Sensation(Dimitris Chimonas,2021) da çeşitli bölümler altında festival kapsamında gösterilecek.

Kızılyürek’in de katılacağı “AB’de Toplumsal cinsiyet alışkanlığı” paneli 10 Eylül’de

10 Eylül Cuma günü saat 19:00’da NİMAC’da gösterilecek “Colors of Tobi” belgeseli sonrasında avukat Aleksandros Esftathıou’nun moderatörlüğünde AP Partamenteri Niyazi Kızılyürek, Trans Aktivist Al Davidian Trans Aktivist ve TBC’den ek bir konuğun de katılacağı “AB’de Toplumsal Cinsiyet Alışkanlığı: Sosyal ve Yasal Boyutu çevreside bir gezinme” adlı tartışma gerçekleşecektir.

Ana mekan Polis Tiyatrosu OPAP olacak

Festivalin ana mekanı Polis Tiyatrosu OPAP olurken mekanın ilerisindeki The Old Powerhouse bara kadar olan alanda da çeşitli etkinlikler yer alacak. Festival sırasında resmi olarak alınan kararlar doğrultusundaki sağlık ve güvenlik protokolleri geçerli olacak. Festival ile ilgili detaylı bilgiye www. queerwave.com adlı adresten ve festivalin sosyal medya adreslerinden ulaşılabilecek.