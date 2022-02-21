Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararını açıkladı.

Putin ayrılıkçı liderlerle işbirliği ve dostluk anlaşmalarına da imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşması öncesinde Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma konusunda Pazartesi günü içinde kararını vereceğini duyurmuştu. Moskova'da Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, "Sizin görüşünüzü dinledim, karar bugün verilecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı liderler, Putin'den bağımsızlıklarını tanımasını talep etmişti. Luhansk'ı resmi olarak tanınmayan "halk cumhuriyeti" ilan eden ayrılıkçı lider Leonid Paseçnik'in "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenliğini tanımanızı rica ediyorum'' ifadelerini kullandığı görüntülü mesajı, Rus televizyonunda yayımlanmıştı. Donetsk için aynı çağrıyı yapan ayrılıkçı lider Denis Puşilin, Moskova'ya ayrıca savunma konusunda iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Batı'dan "sert yanıt" uyarısı

Alman hükümet sözcü tarafından verilen bilgilere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nı kendilerini "halk cumhuriyeti" ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın tanınması konusunda uyardı. Hükümet sözcüsü, Scholz'un böyle bir adımın Rusya'nın Minsk protokolünü tek taraflı ihlali anlamına geleceğini belirterek, Moskova'yı uyardığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da, Putin'in söz konusu bağımsızlıkları tanıması durumunda Birliğin "sert bir yanıt vermeye hazır olduğunu'' söyledi. Borrell, "Başkan Putin'e uluslararası hukuka ve Minsk protokolüne saygı göstermeye ve Luhansk ile Donetsk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımamaya çağırıyoruz'' diye konuştu.

ABD, bu "cumhuriyetlerin" Moskova tarafından tanınmasının uluslararası hukukun büyük bir yara alması anlamına geleceğini duyurdu.

“Minsk için umut kalmadı”

Rusya lideri Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'yle toplantısında Minsk anlaşmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes öngören anlaşmanın uygulanmasına yönelik artık bir umut göremediklerini ifade etti.

Putin, Batı'yı da Moskova-Kiev arasındaki ihtilafı kullanarak Rusya'nın güvenliğini tehdit etmekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna'nın ülkemizle bir ihtilaf için araç olarak kullanılması bize çok büyük bir tehdit oluşturuyor'' şeklinde konuştu. Moskova'nın önceliğinin ihtilaf değil, güvenlik olduğunu vurgulayan Putin, Kiev ve Washington'ın ise artık ihtilaf istediğini savundu.

Amerikan istihbarat birimleri, Moskova'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı birlikler, tanklar ve savaş gemileriyle bir işgal hazırlığında olduğunu iddia ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, aldıkları istihbaratların Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığı ve Rus komutanların birkaç gün içinde taarruza geçmek içinde hazırlık yaptığı yönünde olduğunu söylemişti.

Donetsk ve Luhansk'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimler, geçen Cuma bölgede artan saldırıları gerekçe göstererek sivillerin Rusya'ya tahliyesine karar vermişti. Hafta sonunda Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan on binlerce kişinin Rusya'ya sığındığı bildirilmişti.

Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka seslendi. Putin, Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzaladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Paseçnik de Putin'in imzaladığı işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının altına imzalarını attı.

Bağımsızlık kararının açıklanmasının ardından Donbass ve Lugansk sakinleri, kutlama yapmak için sokağa çıktı.

Konuşmasının devamında Ukrayna krizini anlamak için tarihe başvurmak gerektiğini kaydeden Rus lider, modern Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından oluşturulduğunu vurguladı. Ukrayna’nın tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu ve Bolşevikler tarafından Rusya’dan koparılarak oluşturulduğunu anımsatan Putin, “Kimse halka sormadı” dedi.

'Ukrayna'da yaşayan milyonlarca insanın, tarihsel hafızasını çarpıtmaya çalıştılar'

Rus lider, “Ukrayna yönetimi baştan beri, bunun altını çizmek istiyorum, ilk adımlardan başlayarak devletçiliği, bizi birleştiren her şeyi reddetme üzerine inşa etti. Ukrayna'da yaşayan milyonlarca insanın, tüm nesillerin bilincini, tarihsel hafızasını çarpıtmaya çalıştılar" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’nın bölündüğünü ve şiddetli ekonomik kriz yaşadığını kaydeden Rus lider, Ukrayna’da iktidarı ele geçiren radikallerin terör düzenlediğini belirterek, “Odessa’da insanlar öldürüldü, suçluları cezalandırmak için her şey yapacağız” ifadesini kullandı.

Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya’dan alınan bazı bölgelerin Ukrayna’ya birleştirildiğini, Kruşçev’un da Kırım’ı Rusya’dan kopararak Ukrayna’ya bağışladığını söyleyen Putin, “Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası, dostlar ve yakınlar demek” ifadelerini kullandı.

Putin, “Elbette geçmişi artık değiştiremeyiz, ama en azından geçmiş hakkında kayıtsız şartsız, siyasi boyut kazandırmadan doğrudan ve dürüstçe konuşmalıyız” ifadesini kullandı.

Modern Ukrayna’daki olaylardan başta Komünistleri sorumlu tutan Putin, “Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin’in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü” diye kaydetti.

Rus lideri şöyle devam etti:

“Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için 'Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası' diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.”

Ukraynalı yöneticilerin ülkeyi komünizmden arındırma politikasını uyguladığını ve ülkeyi komünizmle ilgili her şeyden temizlemeye çalıştığını anlatan Putin, “Gerçek komünizmden arındırma ne olduğunu Ukrayna’ya göstermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Putin, "Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor ve dış etkiler iç politikalarını, şirketlerini ve ticaretini etkiliyor" dedi.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek miras olarak Rusya’nın kaldığını anımsatan Putin, tüm borçların Moskova tarafından ödendiğini belirterek, “Rusya, Ukrayna’nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurtdışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti” dedi.

‘Rusya asla egemenliğinden ve ulusal çıkarlarından ödün vermeyecek’

Putin, “Egemenliğimizden, ulusal çıkarlarımızdan ve değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Açıkça ve doğrudan söylemek istiyorum, mevcut durumda, temel konularda eşit diyalog önerilerimiz ABD ve NATO tarafından cevapsız kaldığı bu durumda, ülkemize yönelik tehditlerin seviyesi önemli ölçüde artarken, Rusya kendi güvenliğini sağlamak için misilleme önlemleri alma hakkına sahiptir” diye konuştu.

'Ukrayna böyle bir saldırı için sıçrama tahtası görevi görecek'

Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerikan stratejik planlama belgeleri, sözüm ona ‘düşman füze sistemlerine yönelik önleyici saldırı’ olasılığını içeriyor. Ayrıca ABD ve NATO'nun baş düşmanının kim olduğu da biliniyor, elbette Rusya. NATO belgelerinde ülkemiz resmen ve doğrudan Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik ana tehdit olarak ilan edilmiş durumda. Ve Ukrayna böyle bir saldırı için sıçrama tahtası görevi görecek.”

Kan akmaya devam ederse sorumlusu Kiev rejimi olacak’

“Kiev’de iktidarı ele geçiren ve elinde tutanlardan askeri eylemlerine derhal son vermelerini talep ediyoruz. Aksi takdirde, kan akmaya devam etmesinden tüm sorumluluk tamamen Ukrayna topraklarında hüküm süren rejimin üzerinde olacak" diyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halihazırda Donbass’ta yerleşimlerin ateşe maruz kalmadığı tek bir gün bile geçmiyor. Büyük ordu grubu taarruzi insansız hava araçlarını, ağır teçhizatı, füzeleri, topları ve çok namlulu roketatarları kullanıyor. Sivillerin öldürülmesi, abluka. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar dahil insanlara yönelik zorbalık son bulmuyor. Batılı meslektaşlarımızın kendilerini tek temsilcileri olarak ilan ettikleri sözde medeni dünya, bunu fark etmemeyi tercih ediyor, sanki tüm bu dehşet, yaklaşık 4 milyon kişinin maruz kaldığı soykırım yokmuş gibi"

‘2014'ten bu yana Ukrayna'da başkanlar değişiyor, ancak milliyetçi rejim değişmiyor’

“Ukrayna'daki devlet başkanları, Rada milletvekilleri değişiyor, ancak Kiev'de iktidarı ele geçiren rejimin özü, saldırgan milliyetçi niteliği değişmiyor. Bu rejim, tamamen 2014’te yapılan darbenin bir ürünüdür” diyen Putin, şöyle devam etti:

‘Milliyetçiler, bağımsız bir Ukrayna'nın fethinin katkılarını kendilerine atfediyor’

“Şimdi her şeyden önce Ukrayna’dakiler dahil olmak üzere radikaller ve milliyetçiler, bağımsız bir Ukrayna’nın fethinin katkılarını kendilerine atfediyor.” (Sputnik)