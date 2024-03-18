Putin 5'inci kez Rusya Devlet Başkanı seçildi

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde beklendiği üzere bir sürpriz yaşanmadı ve resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Vladimir Putin kazandı.

3 gün süren oy verme işlemi sonucu, sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık yüzde 88'ini alan Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçildi.

Rusya Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova da, Rus Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının da yüzde 74,22 olduğunu söyledi.

71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.

Putin, 4 yılı başbakanlıkta olmak üzere, 24 yıldır fiili olarak Rusya'yı yönetiyor. Bu Putin'in, Sovyetler Birliği'ni 31 yıl yöneten Stalin'den sonra Rusya'yı en uzun süre yöneten lider olması demek.

Öte yandan oy verme işleminin son gününde Rusya'nın farklı bölgelerinde yapılan hükümet karşıtı protestolarda en az 80 kişi gözaltına alındı.

Geçen ay Rusya'nın kuzeyindeki bir hapishanede hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da, Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde oy kullandı.

Oy kullanmak için birkaç saat sırada bekleyen Navalnaya çıkışta bekleyen gazetecilere, oy pusulasına "Navalni" yazdığını söyledi.

Putin'e karşı sesini en çok yükselten kişilerden olan Navalni'nin 6 yıl önceki ve bu yılki seçimlerde aday olmasına izin verilmemişti.

Yine sandık çıkış anketlerine göre, pusulada yer alan diğer üç adaydan komünist Nikolai Kharitonov'un yaklaşık yüzde 4,6, Rusya'da parlamentonun alt kanadı olan Duma'nın Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov'un yüzde 3,6, milliyetçi Leonid Slutsky'nin de yüzde 2,5 oy aldığı tahmin ediliyor.