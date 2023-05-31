PUMA’nın hayata hareket katan en trend ürünleri şimdi Airtech ile Kıbrıs’ta

Dünyanın önde gelen global spor markası PUMA’nın ürünleri, Çerkez Group bünyesindeki Airtech’in gerçekleştirdiği mağaza yatırımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sporseverlerle buluştu. PUMA ürünleri satan en büyük sezon mağazalarından biri olan Lefkoşa mağazasında markanın performans ürünleri ve spordan ilham alan yaşam tarzı ürünleri yer alacak.

“Forever. Faster.” konseptine sahip 410 metrekarelik mağazada, spor ve yaşam tarzı ürünleri meraklıları için PUMA’nın Sportstyle, Motorsport, Running & Training ve Teamsport koleksiyonları sunulacak.

Hem rahatlığı hem de şıklığı tercih edenler, spor aktivitelerinden gündelik kullanıma kadar her ortama uygun modelleri, diledikleri tarz ve özeliklerle mağazada kolayca bulabilecek.

Sporun enerjisi PUMA ile tüm Kuzey Kıbrıs’a yayılacak

Sporseverlere her zaman en iyi ürün çeşitliliği ve hizmeti sunmayı amaç edinen PUMA ürünleri, yeni mağazalarla Kıbrıslılarla buluşmaya devam edecek. Master franchise statüsüne sahip Airtech’in PUMA ürünleri için açacağı ikinci mağaza, kısa bir süre sonra Mağusa’da hizmete girmeye hazırlanıyor. Haziran ayı sonunda açılması planlanan ikinci mağaza ile sporun enerjisi PUMA ile tüm Kuzey Kıbrıs’a yayılacak.