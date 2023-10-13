‘Puff bar’ın ithalat ve satış yasağı kalktı
Bakanlar Kurulu, kamuoyunda ‘puff bar’ olarak bilinen, tek kullanımlık elektronik sigara’nın satış ve ithalatındaki yasağı kaldırdı.
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Bakanlar Kurulu, kamuoyunda ‘puff bar’ olarak bilinen, tek kullanımlık elektronik sigara’nın satış ve ithalatındaki yasağı kaldırdı.
Resmi Gazete’de yer alan kararda “Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi"ni onaylandı.
Karar şöyle: “Bakanlar Kurulu Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasının, 4'üncü, 8'inci, 9'uncu ve 13'üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü"nü ve 972 2- 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 3'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi"ni onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmalarına karar verdi.”
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Etiketler : RESMİ GAZETE, puff bar