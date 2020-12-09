 “PTE Academic” Sınav Merkezi Lefkoşa’da…

Dört genel dil becerisini ölçen ve ÖSYM denkliği (YDS denkliği) bulunan, kendi alanında en sık seansa sahip ve en kısa sürede sonuç raporu veren İngilizce dil yeterlilik sınavı olarak değerlendirilen “PTE Academic”in, Lefkoşa'daki ODTÜ Kuzey Kıbrıs İrtibat Ofisinde faaliyetlerine başladığı belirtildi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs İrtibat Ofisinden verilen bilgiye göre, PTE Academic sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını yüksek lisans, doktora, hazırlık atlama, yurtdışı eğitim ve İngiltere ile Avustralya göçmenlik ve vize başvurularında kullanabiliyor.

PTE Academic sınavlarının 4-6 kişilik sınav odalarında, sağlık güvenliği kapsamında akustik ses yalıtımı yapılmış kabinlerde alındığına işaret edilen açıklamada, ayrıca merkezde LNAT (National Admissions Test for Law) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi birçok uluslararası sınavın da verilebildiği belirtildi.

Detaylar ve verilen sınavlar hakkında bilgi için https://home.pearsonvue.com/Test-takers.aspx sitesi ziyaret edilebiliyor.

Daha detaylı bilgi 0392 661 1999 telefon numarasından ve nccpte@metu.edu.tr adresinden edinilebiliyor.

KKTC’de sınav tarihleri ve kayıt işlemleri için şu linkler takip edilebiliyor:

https://pearsonpte.com/

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