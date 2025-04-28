Propertync Ödülleri 7. kez sahipleriyle buluştu

Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat, proje ve emlak sektörünün nabzını tutan, tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan Propertync Awards, 26 Nisan Cumartesi gecesi Cratos Premium Hotel, Girne’ de düzenlendi.

Açılış konuşmasında Kıbrıs’ın kuzeyinde sektördeki başarısını sürdürdüğünü belirten Propertync Direktörü Mehmet Kozansoy, 2025-2026 dönemi için de Türkiye Property Awards Ödül Törenini duyurdu.

Uluslararası Jüri Paneli tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 43 farklı kategoride kazanan projeler ödülleriyle buluştu. Ödül töreninin yanı sıra, özel olarak gece için İngiltere’den gelen Incognito ekibi, sahne performansı sergileyerek, misafirlere eğlenceli anlar yaşattı.