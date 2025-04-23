Propertync Awards töreni için geri sayım başladı

Kıbrıs'ın kuzeyinde inşaat ve emlak sektörünü bir araya getiren Propertync Awards, bu yıl 7’nci kez düzenleniyor. Ödül töreni, basına Eziç’te düzenlenen özel bir yemekle duyuruldu.

İlk kez 17 yıl önce gerçekleştirilen etkinlik, projeleriyle sektöre yön veren firmaları bir araya getirerek, emlak sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Sürdürülebilir Yapı, Akıllı Ev, Çevre Dostu Proje, Mimari Tasarım, Endüstriyel Proje, Pazarlama Kampanyası ve Web Sitesi Tasarımı gibi toplam 43 farklı kategoride “En İyi” olmak için yarışan firmalar, uluslararası jüri paneli tarafından değerlendiriliyor.

Katılımcı başvuruları, dünyadan önde gelen inşaat ve mimarlık yöneticileri ile akademisyenlerden oluşan, yüzde 60’ı aşkın bölümü yabancı jüri üyeleri tarafından titizlikle inceleniyor. Kazananlar, 26 Nisan gecesi düzenlenecek Gala Yemeği’nde açıklanacak.

Ödül jürisinde, dünyaca ünlü mimarlık ofisi Zaha Hadid Architects ve Mimar Sinan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden temsilciler de yer alıyor.

Propertync Ödülleri, gayrimenkul ve emlak sektöründe mükemmeliyetin bir sembolü olarak kabul ediliyor. İnovasyon, kalite ve gelişime olan bağlılıklarıyla öne çıkan firmalar, bu ödüller sayesinde sektördeki mükemmeliyetlerini tescilleme fırsatı buluyor.

7’nci Propertync Ödülleri, 26 Nisan’da Girne’deki Cratos Premium Hotel’de gerçekleştirilecek. Müteahhitler, emlak ofisleri, mimarlar ve iç mimarlar başta olmak üzere 1.000’i aşkın sektör temsilcisi ödül gecesinde bir araya gelecek.

Törenin sponsorluğunu, 25 yılı aşkın deneyimiyle elektrik, elektronik ve bilişim sistemleri alanında hizmet veren Alert Mühendislik üstleniyor. Gecede, Organizasyon Direktörü Mehmet Kozansoy’un sektöre yönelik önemli bir duyuru yapması da bekleniyor.