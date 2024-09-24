Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin KKTC vatandaşı öğrenciler için başlattığı 2024-2025 Güz Dönemi Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na (Pedagojik Formasyon) başvurular devam ediyor.

Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmamış ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen kişilerin alması gereken pedagojik formasyon programı, teorik ve uygulamalı derslerle katılımcıların öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmeleri için kapsamlı bir hazırlık süreci sunuyor.

Programa başvurmak isteyen KKTC vatandaşı adayların, 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi pedagojik formasyon programları ile ilgili +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5101, 5102, 5501) telefonlardan ya da 0548 843 05 35 whatsapp numarasından bilgi alabilirler.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Programımız; teorik ve uygulamalı eğitimlerle nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin köklü eğitim geleneği ile çocukları geleceğe hazırlayacak donanımlı öğretmenler yetiştirdiğine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Programımız; teorik ve uygulamalı eğitimlerle nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor” dedi.

Programın Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) onaylı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Kurt, “2024-2025 Güz Dönemi Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ülkemizin her alanında ihtiyaç duyulan aydın ve nitelikli öğretmenleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.