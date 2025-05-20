“Profesyonel” oyunu DAÜ’de sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Profesyonel” adlı oyun, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde tiyatro severlerle buluştu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ 27. Bahar Festivali etkinlikleri kapsamında, DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “Profesyonel” adlı oyun, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 2 gün olmak üzere DAÜ öğrencileri ile halka özel sahnelendi.

Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in kaleme aldığı oyun, kara komedi türünde olup, izleyicileri hem güldürüp hem de düşündürdü. “Profesyonel”, eski bir devlet memuru ile bir yazar arasında geçen çarpıcı bir karşılaşma üzerinden, Yugoslavya’nın çöküş süreci öncesi ve sonrasındaki siyasi yapıyı ve bireylerin bu süreçte yaşadığı dönüşümü irdeliyor. Oyun, hayatı boyunca sistemle çatışan bir entelektüelin izini sürerken, izleyiciyi hem geçmişin muhasebesine hem de bireysel vicdan sorgulamasına davet ediyor.

Yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle sahneye taşınan oyunun başrollerinde Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz gibi isimler yer aldı. Sanatseverler, oyuncuların sahnedeki performansını ayakta alkışladı.