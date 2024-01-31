Profesyonel Çalışma Alanları İçin Ofis Mobilyaları Kılavuzu

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Bir koltuk sadece bir koltuk değildir ve bir masa sadece bir masa değildir. Ofis mobilyaları hem işlevi hem de fiyat ve görünüm açısından farklılık gösterir. Ofis mobilyalarınızı seçerken orada ne kadar zaman geçireceğinizi bilmeli ve dikkatli seçmelisiniz. Ev ofisinde veya kiralık bir ofiste çalışmanız önemli değil. Ofis mobilyaları sizin ve çalışanlarınızın refahına ve dolayısıyla iyi bir çalışma ortamına katkıda bulunur.

Ofis Mobilyaları Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Unsurlar

Ofis mobilyalarınızı günde ortalama sekiz saat, çoğu zaman daha sık kullanacaksınız. Ve sekiz saat tüm gününüzün üçte biridir. Ofis mobilyaları seçerken aklınızda bulundurmanız gereken bir şey bu. Sağlık bilinciyle donatılmış bir ofis, iyi bir çalışma ortamına ve dolayısıyla şirketin uzun vadeli başarısına katkıda bulunabilir. Ofis mobilyaları çalışanlarınızın refahı ve dolayısıyla memnuniyeti üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca sırt yaralanmaları da uzun vadede çalışanların işten ayrılmasına neden olabilir. Tamamen sağlık açısından bakıldığında ofis mobilyalarınızı seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

Doğru oturmak

Doğru oturmak genellikle dik ve rahat oturmak anlamına gelir. Bunun için en önemli şey ön kollarınızı kol dayanağına yaslayabilmenizdir. Eller, bilekler ve ön kollar düz bir çizgi oluşturur. Ofis mobilyalarınız için bu şu anlama gelir: Her zaman bir kol dayama yeri gereklidir ve masa ile sandalyenin yüksekliği koordine edilmelidir.

Mükemmel masa boyutu

Eğer ekran üzerinde çalışıyorsanız masanın derinliği mutlaka 80 santimetre olmalıdır. Gözlerle ekran arasındaki mesafenin yeterince büyük olmasını garantilemenin tek yolu budur. Yüksekliği ayarlanabilen masalar da refahınıza katkıda bulunabilir. Arada durmak da dahil olmak üzere alternatif pozisyonlarda çalışmak sırtınız için özellikle iyidir.

Doğru ofis koltuğu

Dediğim gibi ofis koltuğu seçerken kolçaklı olmasına dikkat etmelisiniz. Duruşunuza uyum sağlayan oturma yerleri ve dönen ve dönebilen ofis koltukları da özellikle tavsiye edilir. Özellikle ekibinizde kronik bel ağrısı olan çalışanlarınız varsa ergonomik çözümleri de düşünmelisiniz.

Ofis Mobilyalarında Ergonomi ve Konforun Önemi

Ancak ofis mobilyası modelleri sadece sağlık açısından özenle seçilmemesi gerekir. Ofis mobilyanızı alırken onu nereye koyacağınızı, aydınlatma koşullarının nasıl olacağını düşünün. Ofis mobilyalarınızı alırken depolama alanı ve aydınlatmayı da düşünmelisiniz. Ofis mobilyaları planlanırken elektronik cihazlar için bağlantılar ve alan da dikkate alınmalıdır.

Elbette yeni ofis mobilyalarının mevcut mobilyalarla veya ofisin tarzıyla da uyumlu olması gerekir. Başlangıçta basit ofis mobilyalarına dikkat ederseniz ek ofis mobilyası alırken çok az sorun yaşarsınız. Özellikle başlangıçta sıra dışı parçalar söz konusu olduğunda, bunların size yakışıp yakışmayacağını daha sonra düşünmelisiniz. Bu nedenle ofis mobilyalarınızı satın alırken uzun vadeli plan yapın. Bu aynı zamanda ofis mobilyalarının malzemesi için de geçerlidir. Paranızın tam karşılığını aldığınızdan emin olun ve ayrıca daha erken değiştirmeniz gerekiyorsa daha ucuz ofis mobilyalarının değerli olup olmadığını da değerlendirin.

Ofis Mobilyalarında Renk ve Tasarım Uyumunun Gücü

Renk şeması kurumsal tasarımın belirlenmesinde rol oynadı. Bununla birlikte, genellikle geriye dönüp bakıldığında, bireysel ofislerdeki sade gri rengin, açık planlı ofislerdeki gökkuşağı renklerinin kombinasyonu kadar kötü bir seçim olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Ofis mobilyaları kadar ofis için duvar rengi seçimi de doğru renklerle önemli! Renklerin duyulara ve duygulara hitap ettiği veya bunlar üzerinde doğrudan etkisi olduğu uzun süredir yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. İletişimin yanı sıra rahatlamaya ve yaratıcılığa da katkıda bulunurlar. Renkler refah için önemlidir; fikirlerin büyümesine izin verir, hatta onları engeller. Bu nedenle tavsiye: Ofis renkleri dikkatli ve idareli kullanılmalı, bu sayede renk psikolojisi bilgisi rol oynamalıdır.

Bir Feng Shui ofisi istiyorsanız ve mobilyaların düzenine ve renk seçimine odaklanın ya da yalnızca renk tasarımına odaklanın; gerçek şu ki ofisteki renklerin motivasyon, yaratıcılık ve yaratıcılık üzerinde etkisi vardır. iş performansı çalışmaları. Sarının zihni harekete geçirdiği biliniyor ve onu maviyle karıştırmak çalışanların çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu alanlar için uygundur. Sarı ve mavi güç verir ve yeni fikirlerin gelişmesine olanak tanır. Bu nedenle beyin fırtınası alanı için ideal renklerdir.

Ofisteki renkler bedeni işe hazırlar ve duyguları uyandırır. Odak noktası sadece yaratıcılık ve motivasyonun yanı sıra işteki verimlilik olmamalıdır, aynı zamanda şirketin renkleri de dikkate alınmalıdır. Kurumsal tasarım ve iş yerindeki ruh hallerini etkilemek el ele gitmelidir. Ayrıca renkler sektöre göre belirlenmeli ve daha geleneksel bir görünümün gerekli olup olmadığı da dikkate alınmalıdır.

Ofis Mobilyalarında Teknolojik Entegrasyonlar ve Yenilikler

Ofisinizi planlarken, ofis mobilyalarını sermaye gereksinimlerinize veya iş planınıza sabit bir kalem olarak dahil etmelisiniz. Ofisin büyüklüğüne ve ofis mobilyalarının miktarına bağlı olarak bu elbette başlangıçta büyük miktarda parayla sonuçlanacaktır, ancak ofis mobilyası alımını bir yatırım olarak görmelisiniz. Ofis mobilyaları fiyatları vergilerden düşebilirsiniz ve hatta işletmeyi taşısanız veya kapatsanız bile ofis mobilyaları hala para değerindedir ve yeniden satılabilir veya kullanılabilir.

Ofis mobilyalarının nihai maliyeti büyük ölçüde miktar, kalite ve tasarıma bağlıdır. Mevcut başlangıç ​​sermayenize bağlı olarak kullanılmış ofis mobilyalarını bir seçenek olarak satın almayı düşünmelisiniz. Ofis mobilyalarına, özellikle de dolaplara ve masalara genellikle iyi bakılır, bu nedenle yeni ve kullanılmış mobilyalar arasında gözle görülür çok az fark vardır. Pek çok işletme kapandığında ofis mobilyaları ikinci el pazarlara gidiyor ve hatta büyük şirketler bile genellikle birkaç yılda bir mobilyalarını değiştiriyor. Her durumda, satın almadan önce ofis mobilyalarının nakliyesini ve montajını düşünün. Ofis mobilyalarınızın büyüklüğüne göre dışarıdan yardım almalısınız. Ofis mobilyaları için çevrimiçi perakendeciler de genellikle burada bir hizmet sunmaktadır.