Prof. Eyal Benvenisti: Simon Aykut'a karşı açılan dava uluslararası hukuku ihlal etmektedir

"Simon Aykut'a karşı açılan cezai suçlamalar, özellikle 5. Madde (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 6. Madde (adil yargılanma hakkı) olmak üzere AİHS kapsamındaki haklarını ihlal etmektedir. Bu eylemler KKTC'deki diğer mülk sahiplerine zarar vermekte ve Kıbrıs'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmektedir"

Dünyaca ünlü Hukukçu Prof. Eyal Benvenisti, Kıbrıs Cumhuriyeti yargısının 1974'ten önce Kıbrıslı Rumlara ait mülkleri içeren gayrimenkullerde yargı yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Prof. Eyal Benvenisti’ye göre, “adada 50 yıllık Yunan-Türk yönetiminin ardından, bölgede hayatlarını kuranların mülkiyet hakları, 50 yıldan fazla bir süre önce mülk sahibi olan Kıbrıslı Rumların torunlarının mülkiyet haklarından önce gelmelidir”

Prof. Eyal Benvenisti “Bu yaklaşım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kapsamlı, sürekli ve tutarlı içtihatlarına dayanmaktadır” diyen Prof. Benvenisti, “AİHM 20 yıl kadar önce, KKTC'de ikamet eden ve oradaki geçerli yasalara uygun hareket edenlerin haklarının tanınmasını gerektirdiğine karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Prof. Benvenisti görüşüne madde madde şöyle açıklık getirdi:

1. 2005 yılında KKTC, 1974'ten önce Kıbrıslı Rumlara ait mülkler üzerindeki iddiaları ele almak üzere Taşınmaz Mal Komisyonu'nu (TMK) kuran 67/2005 sayılı Kanunu yürürlüğe koydu. Bu, böyle bir mekanizmanın bu iddiaları çözmek için tek çerçeve olacağını belirleyen Avrupa Mahkemesi'nin direktifleri doğrultusunda yapıldı.

2. AİHM, Demopoulos Türkiye davasında bu kanunu uluslararası ve insan hakları hukukuna uygun olarak değerlendirerek onayladı.

3. 67/2005 sayılı Kanun kapsamındaki mülkiyet işlemleri uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uyarınca geçerli kabul edilir.

4. 1974'ten önce araziye sahip olan Kıbrıslı Rumlar TMK aracılığıyla çözüm arayabilirken, mevcut mülk sahiplerinin de hakları vardır.

5. Bu rejim altında iyi niyetle mülk satın alanlar korunmaktadır ve tapuları yasal olarak geçerlidir.

6. Kıbrıs Cumhuriyeti ve mahkemeleri, uluslararası hukuk ve AİHS'nin gerektirdiği şekilde 67/2005 sayılı Kanun uyarınca mülkiyet haklarını tanımalıdır.

7. Bu hakların göz ardı edilmesi, KKTC'deki bireylerin yasal korumasını ihlal eder ve kamu düzenini bozar.

8. Simon Aykut'a karşı açılan cezai suçlamalar, özellikle 5. Madde (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 6. Madde (adil yargılanma hakkı) olmak üzere AİHS kapsamındaki haklarını ihlal etmektedir.

9. Bu eylemler KKTC'deki diğer mülk sahiplerine zarar vermekte ve Kıbrıs'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmektedir.

10. Simon Aykut'a karşı açılan hukuki dava AİHS'yi ihlal etmekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

11. Kıbrıs'ın önlemleri, mülkiyet haklarını istikrarsızlaştırma ve KKTC ekonomisine zarar verme riski taşımaktadır.