Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, düzenlenen törenle, İzmir’de defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

26 Haziran’da hayata veda eden Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, yarım asırlık akademisyenlik kariyerini 2016’dan bu yana Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyordu. Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kurucu dekanlığını da üstlenen Prof. Dr. Abacıoğlu, farmakoloji alanında dünyanın önemli bilim insanları arasında yer alıyordu.

Ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu; ailesi, meslektaşları ve öğrencilerinin yoğun katılımı ile düzenlenen törenle son istinatgâhı olacak olan İzmir’e uğurlandı.

Törende sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Uludağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner birer konuşma yaparak duygularını dile getirdi. Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de yayımladığı mesajla üzüntüsünü aktardı. Başsağlığı dileklerini ileten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel mesajında “Her zaman, saygı, rahmet ve minnet duyguları ile hatırlanacağın Yakın Doğu Üniversitesi'nde bıraktığın izler hiçbir zaman silinmeyecek” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Hocamız, hayatı boyunca bilimin ışığında yürüyen, bilgiye ve öğrenmeye adanmış bir akademisyen olarak tanındı.”

“Bugün burada, yalnızca Yakın Doğu Üniversitesi’nin değil, tüm eczacılık camiasının önemli bir değerini; aydın, entelektüel ve mesleğine büyük katkılar sunan kıymetli hocamız Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nu uğurlamak üzere toplandık” sözleri ile konuşmasına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Hocamız, hayatı boyunca bilimin ışığında yürüyen, bilgiye ve öğrenmeye adanmış bir akademisyen olarak tanındı” dedi.

“Mesleki kariyerinde birçok öğrencinin ve meslektaşının hayatına dokunarak, onların ufkunu genişletti ve ilham kaynağı oldu” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kendisinin bıraktığı izler, eczacılık alanında yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği nesillerle birlikte daima yaşayacak. Bizlere ve öğrencilerine kattığı değerle daima bizimle olacak” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “O, sadece Türk Eczacılar Birliği için değil, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği için de önemli bir değerdi”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ise meslektaşı ve 54 yıllık dostu Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’na duygu dolu bir konuşma ile veda etti.

“Meslektaşım, yol arkadaşım, kardeşim sevgili Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nu kaybettiğimizi kabullenemediğim bu anda, 54 yıllık dostumun ardından konuşmak gerçekten çok zor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çalış, öğrencilik dönemlerinde Prof. Dr. Abacıoğlu ile aynı sıraları paylaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Çalış, “Mezun olduktan sonra yollarımız ayrıldı, farklı üniversitelerde çalışmalarımıza devam ettik. Daha sonrasında yollarımız bir kez daha kesişti ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bir araya geldik. Burada birlikte ter döktük” dedi.

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nun mesleğine aşık bir akademisyen olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çalış, farmakolog olarak eczacılık eğitimi ve meslek sorunlarına yüksek derecede hakim bir akademisyen olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çalış, “Çok yönlü çalışmalarıyla mesleğimize çok büyük katkılar yapan sevgili arkadaşımın, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Uluslararası Eczacılık Federasyonu’na (FIP) üyeliğinin kabul edilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla sadece Türk Eczacılar Birliği için değil, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği için de önemli bir değerdi” dedi.

"Emanetlerine sahip çıkarak onu yaşatacağız"

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nun ilk öğrencilerinden de olan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Uludağ ise 35 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını söyledi. Vefat haberinin ardından iki gün içinde kendisini yüzlerce kişinin aradığını söyleyen “Bir insanın ne kadar sevilebileceğini kıymetli Hocamın kaybıyla anladım” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu’nun mesleki ve insani yönlerden kendilerine çok şey kattığını vurgulayan Prof. Dr. Orhan Uludağ, “Bizlere çok emaneti var. Bizler de tüm bu emanetlerine sahip çıkarak onu yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner ise Doğa Dostları Grubu’muzun en iyilik sever insanını kaybettik. Seni çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu kimdir?

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, 1976’da aynı üniversitenin Farmakoloji Ana Bilim Dalında akademik ve mesleki hayatına başladı. 1984’te öğretim görevlisi kadrosuyla Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalına geçti. Aynı fakültede 1985 yılında Yardımcı doçent, 1987 yılında doçent ve 1992 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1994-1995 yılları arasında bu fakültenin Dekan yardımcılığı görevini sürdürdü. 2002-2016 yılları arasında Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011-2016 yılları arasında da Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığını sürdürdü. 1984-1990 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Genel Sekreterliği yaptı. Aynı yıllardan başlayarak Devlet Planlama Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli komisyonlarında uzun yıllar görev yaptı. 2013’te Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Hizmet Ödülü aldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak göreve başladığı 2016’da ise Türk Farmakoloji Derneği’nin “Meslekte 40. yıl Hizmet Ödülü”nü aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin de kurucu dekanı olarak görev aldı.