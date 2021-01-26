Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (Daü-Sen), sendika üyesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğretim üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen’in YENiDÜZEN’deki röportajı nedeniyle hedef gösterilmesini kınadı.

“Prof. Dr. Ahmet Sözen’in yanındayız” diyen Daü-Sen, sendika üyesi Ahmet Sözen’in yasal haklarının yargı yoluyla korunmasına hazır olduklarını da bildirdi.

Daü-Sen, ayrıca DAÜ Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu, Ahmet Sözen’in özgür ifade hakkına sahip çıkmaya çağırdı.

Daü-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, akademilerin siyaset, ekonomi, felsefe, mimarlık, dünya insanlık tarihi ve dinlerin özgürce tartışılabildiği ve bu tartışmaların topluma ışık tuttuğu kurumlar olduğuna işaret edilerek, Ahmet Sözen’in Kıbrıs konusunda “dünyaca bilinen, sözleri dinlenen ve bu bağlamda ilk danışılan otoritelerin başında gelmekte” olduğu belirtildi.

Ahmet Sözen’in “tümden asılsız iddialara hedef gösterildiği” belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu çirkin yayında hocamız Prof. Dr. Sözen'in söyledikleri bir terör örgütünün faaliyetleriyle eşdeğer tutulmuştur. Bu akıl almaz manipülasyon ise Prof. Dr. Sözen'in tamamen mesleki, yani diplomasi, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler çerçevesindeki tespit ve önermeleri çarpıtılarak gerçekleştirilmiştir. Böylesi sığ ve çirkin bir manipülasyon ancak faşist aklın darlığıyla ve tahlil yoksunluğuyla açıklanabilir.”

Açıklamada, Daü-Sen’in, sendika üyesi Ahmet Sözen’in yasal haklarının yargı yoluyla korunmasına hazır olduğu da belirtilerek, “Prof. Dr. Ahmet Sözen'in bir akademisyen, uzman ve aydın bir vatandaş olarak mesleğini icra ederken, ifade hakkını kullanırken saldırıya uğramasını kınarız” denildi. “Prof. Dr. Ahmet Sözen'in yanındayız” denilen açıklamada, Daü-Sen ayrıca DAÜ Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’na, akademik personelin ve Prof. Dr. Ahmet Sözen'in düşüncesini, akademik özgürlük çerçevesinde ifade etmesine yapılan saldırıya tepki vermeye ve Sözen’in özgür ifade hakkına sahip çıkmaya da çağırdı.