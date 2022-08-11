Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı.

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre işyerlerinde kendileri dahil en az 1 en fazla 5 çalışanı bulunan 18-40 yaş arası küçük esnaf işverenlerine yönelik yapılacak prim destek ödemesi başvuruları başladı.

Söz konusu destek ödemeleri için son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olup , başvurular ihtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak.

Açıklamaya göre; başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenler en yakın İhtiyat Sandığı Şubesinden gerekli formları alarak başvuru yapabilirler.