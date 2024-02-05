Preply’den yabancı müzik araştırması: En popüler 10 yabancı şarkıdan 9’u İngilizce

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Güney Kore’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran K-pop dalgası, Türkiye’nin de yabancı müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirdi. Online İngilizce kursları, online Fransızca kursları, online İspanyolca kursları sunan yabancı dil öğrenme platformu Preply tarafından yürütülen bir araştırma, Türkiye’de popüler 10 şarkıdan 9’unun İngilizce olduğunu ortaya koyarken, İngilizceyi Korece şarkılar izledi.

2023'ün son aylarında popüler müzik dinleme platformlarının yayımladığı 2023 müzik dinleme özetleri tüm dünyada kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, Türkiye'de müzik trendlerine ışık tutacak yeni bir araştırmaya imza atıldı. Online dil kursları sunan ve amaca uygun yabancı dil öğrenmeyi dijital ortama taşıyan Preply, açık kaynaklardan yola çıkarak Türkiye'nin yabancı müzik karnesine ışık tuttu. Türkiye Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması, çarpıcı verilerle Türk dinleyicilerin müzik seçimlerine etki eden favori yabancı dilleri, Türkiye’de en çok dinlenen yabancı sanatçıları ve müzik dinlemenin yabancı dil öğrenme sürecine etkisini, yeni araştırmasıyla derinlemesine inceledi.

Müzik platformlarının kapsamlı veriler sunmamasından yola çıkan Preply, açık kaynaklardan elde ettiği 5 bin şarkılık bir listeyi dillerine göre sınıflandırdı. Türkiye’de en çok dinlenen içinde, Türkçe şarkılar çıkarıldığında kalan yaklaşık 2 bin şarkının, dillere göre oransal dağılımı tespit edildi ve böylece Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkılar ve bu şarkıların dilleri ortaya çıktı.

Birinci sırada İngilizce geliyor

Preply tarafından Preply Blog’da paylaşılan Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkılar ve sanatçılar araştırması, özellikle 2023’e damga vuran Taylor Swift’in yanı sıra Ariana Grande ve The Weeknd gibi isimlerin de etkisiyle, İngilizce dilindeki yabancı pop şarkıların en popüler yabancı şarkılar arasında %92’lik bir pay aldığını ve Türkiye’de dinlenen her 10 yabancı şarkıdan 9’unun İngilizce olduğunu gösterdi. K-pop’un son yıllarda kültürel bir fenomene dönüşmesiyle, İngilizce şarkıları Korece şarkılar izledi. Korece, özellikle Güney Kore’den çıkan K-pop akımı, popüler Güney Kore dizileri ve BTS gibi en çok dinlenen K-pop sanatçıları sebebiyle Türkiye’de de en popüler diller arasında yer alıyor. 50 dilde online dil kursları ve dil pratikleri sunan Preply’de, online Korece kurslarına ve Korece eğitimine ilgi duyan öğrenci sayısında da gözle görülür bir artış olduğu gözlemlendi.

Enstrümantal müziğe ilgi yüksek

Kullanıcıların kolayca Fransızca özel ders, İspanyolca özel ders almaya başlayabilecekleri bir platform olan Preply, popüler yabancı şarkılar sıralamasında İngilizce ve Korece dillerini İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa dilleri takip etti. Bu gibi listelerde, yaz hiti olmuş şarkıların etkisi de zaman geçse dahi hissediliyor. İspanyolcanın popülaritesinde bu etkinin olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Öte yandan Felemenkçe, Arapça, Arnavutça, Hintçe gibi diller, sık kullanılan sosyal medya platformlarında, kısa video mecralarında dönem dönem viral olan akımların etkisiyle yabancı dilde müzik seçiminde rol oynuyor. Akımlarda bu müziği gören kullanıcılar, çoğunlukla çok akılda kalıcı bir biçimde tasarlanmış bu müzikleri platform dışında da dinlemeye başlıyor. Başka bir cephede ise, enstrümantal müzikler var. Araştırmada enstrümantal müzikler de yabancı şarkılar arasında tutuldu. Türkiye’de Nils Frahm, Evgeny Grinko gibi isimlerin ve bir yandan da EDM, tekno gibi müzik türlerinin etkisiyle enstrümantal müziğe ilginin de yüksek olduğu ortaya çıkıyor. En popüler 200 şarkıdan birinin sözsüz, enstrümantal olduğu görülüyor.

Listenin başında The Weeknd, Ariana Grande ve BTS var

En çok dinlenen yabancı şarkılar listesindeki İngilizce ve Korece etkisi sanatçılardan da takip edilebiliyor. Tanınmış müzik dinleme platformundaki bir şarkısıyla 4 milyarı aşkın dinlenme elde eden The Weeknd, başarılı sesi ve sahne performansıyla üretken bir müzisyen olan Ariana Grande ve elbette K-popu dünyaya tanıtan isimlerden BTS, dil eğilimlerinin doğruluğunu kanıtlıyor.

ARMY isimli güçlü hayran kitlesiyle de bilinen BTS, Korecenin liderliğini tek başına sırtlandığı görülüyor. Bu üç isim şampiyonluk sıralamasında ilk üçü paylaşırken, Drake, Eminem gibi rap müziğin farklı dönemlerini temsil eden sanatçılar, Ed Sheeran, Selena Gomez, Billie Eilish gibi ses getiren müzisyenler, bu listenin devamında birbirlerine denk bir pay alıyor. Liste en popüler şarkılar listesine en çok şarkıyla giren sanatçıları da gösteriyor. Örneğin The Weeknd bu listede 55 şarkıyla konumlanıyor. Küresel trendler izlendiğinde, Türk dinleyicisinin dünya çapında olduğu gibi The Weeknd ve Ariana Grande’nin popülaritesini takip ettiği sonucu ortaya çıkıyor.

Preply dil öğreniminde pratik kullanımı sayesinde hızlı ilerleme sağlıyor

Preply, dil ve kültür odaklı araştırmalarını düzenli olarak Preply Blog’da yayımlıyor. 50 dilde 32 binden fazla nitelikli öğretmeni dünya çapında 1 milyonu aşkın kullanıcıyla buluşturan ve dil öğrenme süreçlerinde yeni bir çağa kapı aralayan Preply, dil öğrenme konusuna cesaretlendirici yaklaşıyor. En çok aranan online Fransızca kurs hizmeti, online Almanca kurs hizmeti gibi yabancı dil öğrenme hizmeti başlıklarında her yaştan insana hitap ediyor. Çocuklar için İngilizce için ayrı, iş hayatında İngilizce için ayrı dersler veren çok sayıda dil öğretmeni, Preply üzerinde kolayca keşfedilebiliyor. Preply kullanıcıları, programlarına kendileri karar vererek, yazarak, okuyarak, dil pratiği yaparak, konuşarak akıcı dil öğrenme yolculuklarında hızlı adımlar atabiliyor.