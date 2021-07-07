“Pozitif vakamız var, Çalışanlara işe gelin baskısı yok”

YENİDÜZEN

Toprak Ürünleri Kurumu’na bağlı, Haspolat’taki fabrikada çalışan bir kişinin Covid- 19 pozitif tespit edilmesi üzerine 4 gündür kapalı olan fabrikanın yeniden açılması, bazı çalışanlarda endişe yarattı.

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Adahan, 1 çalışanın pozitif vaka çıktığını ancak fabrikanın 4 gün kapalı kaldıktan sonra tedbir alınarak yeniden açıldığını çalışanların ikinci testlerinin de negatif çıktığını kaydetti.

Adahan: “Çalışanlara işe gelin baskısı yok”

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Haspolat’ta bir fabrikada çalışanın pozitif vaka olduğunu, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü izin kâğıdı doldurmak için geldiğini fabrikanın tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti.

Bu süre içinde tüm çalışanların ikinci testlerinin de negatif çıktığını kaydeden Adahan, “Şube hafta sonu da içinde 4 gün tedbir amaçlı kapatıldı. Çalışanlarımızın testlerinin hepsi negatif, işe gelmeleri konusunda herhangi bir baskı ve zorlama söz konusu değildir. Bu hususta kulağımıza gelmeyen herhangi bir zorlama varsa, çalışanlar bize ulaşabilir.”