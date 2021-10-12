Pozitif mahkum ve tutuklular Cuma’ya kadar yeni cezaevine aktarılacak

Merkezi Cezaevi’nde COVID-19 testi pozitif çıkan 26 mahkum ve tutuklu Cuma gününe kadar yeni cezaevinde ‘çocuk suçlular’ için ayrılan bölüme yerleştirilecekler. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, cezaevinde bulaşın artması endişesi nedeniyle bugün tarama yapılacağını söyledi.

Testleri pozitif çıkan 26 mahkum ve tutuklunun 23’ünün karantina oteline yerleştirildiğini ifade eden Bengihan, 1 kişinin KOAH hastası olması nedeniyle Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, geriye kalan 2 kişinin ise Merkezi Cezaevi’nde diğer mahkumlardan izole edilen bir kısımda tutulduğunu belirtti.

Mahkum ve tutukluların güvenlik açısından karantina otelinde olmalarının uygun olmadığını da söyleyen Bengihan, COVID-19 testi pozitif çıkan mahkum ve tutukluların Cuma gününe kadar yeni cezaevindeki çocuk suçlular için ayrılan kısma yerleştirileceğini sözlerine ekledi.