Posta ücretlerine zam

Posta ücretlerine 12 Mayıs’tan geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 1991 Postalar (Genel Posta Ücretleri) (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca, 20 grama kadar olan mektuplar yurt içine 5.5 TL, Türkiye’ye 8 TL’ye ve üçüncü ülkelere de 13 TL’ye gönderilebilecek.

250 grama kadar paketler yurt içi ve Türkiye’ye 20 TL’ye, diğer ülkelere 37 TL’ye gidecek. 2 kiloluk paketlerin yurt içi ve Türkiye ücreti 49 TL, diğer ülkelere ulaştırılma ücreti ise 146 TL oldu.

Koli ücretleri de tüzük uyarınca yeniden belirlendi. Yurt içi kolilerde ilk 1 kg için 32 TL sonraki her kg ve kesrinden 40 TL alınacak. Türkiye’ye gönderilecek kolilerde ilk 1 kg için 61 TL, sonraki her kg ve kesrinden 19 TL ücret talep edilecek.

Türkiye’ye uçakla gönderilmek istenen kolilerde ise ücret ilk 1 kg için 85 TL, sonrasındaki her kg ve kesrinden de 37 TL alınacak. Taahhütlü mektupların hem yurt içi hem de Türkiye ve üçüncü ülkeler için ücreti ise 22 TL olarak belirlendi.

Acele Posta Servisi (APS) ücret tarifesi yurt içi 50 grama kadar 48 TL, 100 grama kadar 56 TL, 250 grama kadar 64 TL, 500 grama kadar 72 TL, 1,000 grama kadar 88 TL ve sonraki her 500 gram ve kesrinden 12 TL oldu.

Türkiye’ye APS ücretleri 50 grama kadarki gönderiler için 125 TL, sonraki her 500 gram için de 50 TL. Diğer ülkelere gönderilecek APS’lerin ücreti 600 TL ile 800 TL arasında değişiyor.