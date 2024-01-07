Portre: Şaziye Azimkar

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Savaşçı.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Güçlü iletişim karakteristiklerimi kullanacağım bir iş yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem.

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik.

En büyük pişmanlığım… Yurtdışında yaşamayışım.

En büyük sevincim… Oğlum.

Hayatımın dönüm noktası… Bir insanı hayata döndürmek.

Beni en çok etkileyen yazar… Edgar Allen Poe.

Başucumdaki kitap… Olasılık Sanatı

En keyif aldığım müzik… Afrotech.

En son izlediğim film… Oppenheimer.

Kendim için son aldığım şey… Güzel bir kulaklık.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Fazla kıyafet.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… En iyi arkadaşımla sakin bir akşam yemeği.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Herkese yardım etme isteği.

Kendimde beğendiğim özellik… Her konuda pozitif olmak.

Olmasa da olur… Her şeyin ultra lüks olması.

Olmazsa olmaz… Huzur.

En iyi yaptığım yemek… Tropikal salatalar.

Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği, savaşın olmadığı, kendi ülkemde huzur içinde yaşamak.

Aşk benim için… Ömre bedel.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Barack Obama.

Görmek istediğim yer… Seychelles.

Mutlaka yapmak istediğim… Japonya’da belli bir süre yaşamak

Son olarak söylemek istediklerim… İnsanın kalbi temiz olduktan sonra, sağlık olduktan sonra geriye kalan her şey hallolur.