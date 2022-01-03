Portekiz'deki Emlak ve Yatırım Fonu Uzmanınız EUPorto!

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EUPorto yatırımla Avrupa Vatandaşlığı konusunda uzman bir kuruluş olup Portekiz Golden Visa kapsamında gayrimenkul ve yatırım fonu seçiminde güven ve verimliliği her zaman ön planda tutmaktadır.

Portekiz yatırım uzmanı EUPorto, 2017’den günümüze Portekiz yatırım fonu piyasasını ve lokal gayrimenkul fırsatlarını yakından takip ederek Türkiye’de en çok tercih edilen Golden Visa danışmanlık şirketi olmayı başarmıştır.

Portekiz’de gerek gayrimenkul piyasasını gerekse yatırım fonlarını yakından takip ederek ürün çeşitliliğini güncel tutan EUPorto, Golden Visa yatırımcılarının doğru yatırım stratejilerini oluşturabilmeleri için butik ve kaliteli hizmet sunar.

Portekiz Golden Visa Nedir?

Portekiz Golden Visa, bireysel yatırımcıların Portekiz'den minimum 280.000 Euro karşılığında gayrimenkul veya net 500.000 Euro yatırım fonu alımı karşılığında Portekiz’de oturma izni veren ve beş yıl sonunda Portekiz vatandaşlığının önünü açan bir oturum programıdır. Ana başvuru sahibi aynı yatırımla aile fertlerini de başvuruya dâhil edebilmektedir.

Neden EUPorto?

•Geniş bir ürün yelpazesi: Tek bir proje pazarlamaz, zengin bir portföye sahiptir.

•Dil ve kültür hâkimiyeti: Doğuştan Portekizli-Türk oluşumuz yatırım sürecinizde tüm bariyerleri ortadan kaldırır.

•Deneyimli kadro: Sadece Portekiz Golden Visa alanında aktiftir. Türkiye’de hemen hemen her sektörden yatırımcının Golden Visa başvurularını % 100 başarı ile sonuçlandırmıştır.

•Kolay ve hızlı iletişim: TC vatandaşı olarak dünyanın neresinde olursanız olun Golden Visa Portekiz alanında uzmanlarımıza her an erişebilir, beklentilerinize uygun olan yatırım fırsatları hakkında hızlıca bilgi edinebilirsiniz.

•Kişiye özel Golden Visa danışmanlığı: EUPorto olarak “Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı” hizmetimiz doğrultusunda ilk olarak yatırımcının beklentilerini belirliyoruz. Ardından EUPorto Golden Visa uzmanlaryla, beklentinize uygun olan lokal gayrimenkul veya Portekiz yatırım fonu seçeneklerini değerlendirmenize sunuyoruz.

•Tek Muhatap: Tek muhatap çalışma prensibimiz ile tüm Golden Visa başvurusu adımlarını size özel atanan uzman bir ekip ile tamamlanmasını sağlıyoruz. Butik bir iş modeli ile yurtdışından ev almak isteyen Golden Visa yatırımcılarına gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

EUPorto Kimdir?

2017’den günümüze istikrarlı bir gelişme gösteren EUPorto, deneyimli yönetim kadrosu, zengin portföyü ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla TC kökenli Golden Visa yatırımcılarına Portekiz’de emlak ve Portekiz sermaye piyasasında aktif olan en güvenli Portekiz yatırım fonlarını sunmaktadır.

EUPorto uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla Portekiz gayrimenkul ve yatırım fonu piyasalarında kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet verir.

EUPorto Golden Visa kapsamında TC yatırımcılara sektörde bir ilk olan Portekiz Likit Borsa fonunu sunarak Portekiz yatırım fonu seçiminde halka açık firmalardan da yatırım yapabilmenin önünü açmıştır. Bu fon piyasadaki fonlar gibi kapalı değildir. Dilediğiniz zaman nakde çevrilebilmektedir. Yatırımınızın değerini günlük, haftalık veya aylık olarak dilediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Portekiz Likit Borsa Yatırım fonları, farklı yatırım alternatifleri sayesinde oluşabilecek riskleri azaltma olanağı tanır. Böylece piyasada yeni kurulan fon şirketlerinin aksine Portekiz’in birçok sektöründe aktif kurumsal firmalara yatırım yapılabilir ve riskler minimum düzeye indirilebilir.

Uzman Rehberiniz EUPorto ile Portekiz'den Gayrimenkul veya Yatırım Fonu Alarak Ailece Avrupa Vatandaşı Olun!

Siz de Portekiz’de minimum yatırım tutarı olan 280.000 Euro’ya gayrimenkul alarak Golden Vize’ye başvurup Portekiz’de oturma ve çalışma izni alabilirsiniz, başvurunuza aile fertlerini de dâhil edebilirsiniz. Beş yıl sonra ise Portekiz vatandaşlığına başvurup Avrupa Birliği’nin her ülkesinde yaşayabilme hakkına sahip olursunuz.

Portekiz Golden Visa (Altın Vize) ile Portekiz vatandaşlığı kapsamında en güvenli Portekiz yatırım fonları ve verimli gayrimenkul yatırım seçenekleri için EUPorto Golden Visa danışmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi için etkinliklerimiz sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

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