Polonyalı turist Salı gününden beri kayıp
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde turist olarak bulunan 35 yaşındaki Polonya uyruklu bir şahıs, şişme botla denize açılarak kayboldu.
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Kıbrıs Cumhuriyeti’nde turist olarak bulunan 35 yaşındaki Polonya uyruklu bir şahıs, şişme botla denize açılarak kayboldu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Piotr Mentel isimli 35 yaşındaki Polonyalı turistin, kiraladığı motorlu şişme bir botla salı günü Baf’ın “Latçi” bölgesinden denize açıldığını, şişme botun aynı günün akşamında “Argaka” kıyılarının 200 metre açığında boş olarak bulunduğunu yazdılar.
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