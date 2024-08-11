Polonya, Slovakya ve Çekya’dan gelen eczacılık öğrencileri projelerini tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde faaliyet gösteren Eczacılık Öğrencileri Birliği (PSANC) ile üyesi olduğu Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) iş birliğinde hayata geçirilen “Staj ve Araştırma Değişim Programları” kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Polonya, Slovakya ve Çekyalı öğrenciler farmakognozi, farmasötik teknoloji ve analitik kimya alanlarında yürüttükleri projelerini tamamlayarak ülkelerine döndü.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin donanımlı laboratuvarlarında çalışma yapan öğrenciler, Türk öğrencilerle sosyalleşme olanağı bularak ülkeyi de keşfetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bir aylık araştırma projelerini tamamlayarak ülkelerine dönen uluslararası öğrenciler üniversite ve Kıbrıs’ın kuzeyinde önemli deneyimler kazandı.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “Bu tür uluslararası programlar, öğrencilerin akademik bilgi ve deneyimlerini artırırken kültürel etkileşimlerini zenginleştiriyor”

Parçası oldukları uluslararası “Staj ve Araştırma Değişim Programları” ile öğrencilerini dünyanın pek çok ülkesine gönderdiklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, “Aynı değişim programları kapsamında üniversitemizde ağırladığımız Polonya, Slovakya ve Çekyalı öğrenciler ile önemli araştırmalar yürütme fırsatı yakaladık” ifadesini kullandı.

“Bu tür uluslararası programlar, öğrencilerin akademik bilgi ve deneyimlerini artırırken kültürel etkileşimlerini zenginleştiriyor” diyen Prof. Dr. Çalış, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, global ölçekte eczacılık eğitiminin kalitesini artırmak ve farklı bakış açılarını kampüsümüze kazandırmak amacıyla bu tür girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Bu tür programlar, sadece ağırladığımız öğrenciler için değil kendi öğrencilerimiz için de; yeni perspektifler kazanmalarına ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyor”

"Staj ve Araştırma Değişim Programları kapsamında Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen eczacılık öğrencilerinin üniversitemizde geçirdiği süre zarfında elde ettikleri deneyimler, eğitim kalitemizin ve uluslararası üniversite kimliğimizin önemli bir göstergesi oldu” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Yavuz Özkum, “Bu tür programlar, sadece ağırladığımız öğrenciler için değil kendi öğrencilerimiz için de; yeni perspektifler kazanmalarına ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.