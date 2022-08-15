Politis’e konuştu: “Savaşta kadınlar tecavüze uğradı, gülmeyi unuttuk”

Kıbrıs’ın sarsıcı senesi 1974'te 15 yaşında bir çocuk olan "Ioanna" ilk kez hikayesini anlattı, “defalarca tecavüze uğradım, hamile kaldım, çocuğumu düşürdüm, kurtuldum ama bitmedi, hep dışlandım, kiliseye bile kabul edilmedim” dedi.

Politis gazetesi, Kıbrıs’taki savaşın 48 yıl ardından bir mağdurun daha iddialarını manşetine taşıdı.

Kıbrıs Harekatı sırasında sadece 15 yaşında olan kadın, acılarını, hamileliğini, düşüklerini anlattı. Gerçek adı farklı olan “Ioanna”, bir Kıbrıslı Türk askeri sayesinde arkadaşıyla birlikte kaçtığını, kurtulduğunu, ancak ruhundaki tecavüzün hiç dinmediğini söyledi.

"Ben [...] Türk askerlerince tecavüze uğrayan yaklaşık 700 kadından biriyim" diyen "Ioanna" bugün 63 yaşında, o zaman sadece 15 yaşındaydı.

“Gülümsemenin bizim hayatımızda bir son kullanım tarihi vardı” derken, savaş sonrasında bu duyguyu yitirdiğini belirtti.

Politis’in daveti üzerine yaşadıklarını anlatmayı kabul eden 63 yaşındaki kadın, Lefoşa’da bir köye yaşadığını, “Maria” isimli komşusuyla birlikte evine gelen askerler tarafından defalarca tecavüze uğradıklarını belirtti.

“Ninemiz öldürüldü, bir odada kilitli tutulduk, yaşadıklarımız kabustu” diyen kadın, “Ahmet” adlı bir Kıbrıslı Türk askerin yardımıyla kurtulduklarını söyledi.

Tecavüzler sonrasında hamile kaldığını, çocuğu düşürdüğünü, ancak kurtulduktan sonra da acılarının dinmediğini ifade eden "Ioanna", Kıbrıslı Rumların kendisini dışladıklarını hatta köy papazının kiliseye dahi kabul etmediğini söyledi.

“Bizim askerlerimiz de Türk kadınlarına tecavüz etti” diyen "Ioanna”, kendisinin o dönem tecavüze uğrayan 700 kadından biri olduğunu da iddia etti.

“Savaş öncesinde Kıbrıslı Türklerle bizim bir sorunumuz yoktu” diyen "Ioanna”, bugün de hınç taşımadığını sözlerine ekledi.