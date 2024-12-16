Polisten sürücülere uyarı: “Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmaktadır”
Polis, bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını kaydederek, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi çağrısında bulundu.
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Polis, bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını kaydederek, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi çağrısında bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada yoğun sis tespit edilen yerler şöyle:
Girne - Lefkoşa ana yolunun Boğazköy kavşağı ile Gönyeli çemberi arası, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun Yonca kavşağı civarı ile Yonca kavşağı - Ercan ana yolu arası.
Ayrıca, Aslanköy-Turunçlu arasında da sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını bildirdi; sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun, Aslanköy ile Turunçlu kavşakları arasında, sağanak yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını açıkladı.
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