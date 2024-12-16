Polisten sürücülere uyarı: “Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalmaktadır”

Polis, bazı bölgelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını kaydederek, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi çağrısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada yoğun sis tespit edilen yerler şöyle:

Girne - Lefkoşa ana yolunun Boğazköy kavşağı ile Gönyeli çemberi arası, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun Yonca kavşağı civarı ile Yonca kavşağı - Ercan ana yolu arası.

Ayrıca, Aslanköy-Turunçlu arasında da sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını bildirdi; sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun, Aslanköy ile Turunçlu kavşakları arasında, sağanak yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını açıkladı.