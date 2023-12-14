Polisten “sahte reçete soruşturması”na ilişkin açıklama

Polis, “sahte reçete soruşturması” kapsamında hakkında yasal işlem başlatılan kişi sayısını 74 olarak açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “soruşturmanın devam ettiği” belirtildi.

Açıklamada, 21 Eylül’den bu yana 17 doktor, 48 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 6 sivil şahıs olmak üzere toplamda 74 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda “Sahte Reçete Düzenlenmesi” olarak bilinen ve polis tarafından 21.09.2023 tarihinde, başlatılan soruşturma kapsamında bugüne değin; 17 doktor, 48 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 6 sivil şahıs olmak üzere toplamda 74 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.”