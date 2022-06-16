Polisten sahte para uyarısı: “50’lik ABD Dolarları banknotlarına dikkat”

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhanede, 34 yaşındaki M.K’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 9 adet ABD dolarını söz konusu işletmeye verip tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, M.K’nin tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Polis uyardı

Polis ayrıca, tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaralarını da paylaştı:

“KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L”

Polisten yapılan açıklamada, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, elinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik” ABD Doları cinsi para bulduran bankalar, döviz büroları, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri talep edildi.