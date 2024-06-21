Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir benzin istasyonunda 1000 TL'lik benzin alan bir şahıs iki adet 100 Euro’yu tedavüle sürdü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta bir benzin istasyonundan 14 ve 16 Haziran tarihlerinde benzin alan M.F.(E-53), SC 3009486470 ve SC 3009486473 seri numaralı, iki adet sahte 100 Euro tedavüle sürdü. Söz konusu şahıs, verdiği sahte banknotların sonrasında para üstü olarak 5 bin 960 TL nakit parayı da temin etti. Polis söz konusu şahsın tutuklandığını belirtti.

Polisten sahte para uyarısı

Polis Basın Subaylığı olay sonrasında vatandaşlara da vsahte para uyarısında bulundu.

Açıklama şöyle:

"14 ve 16.06.2024 tarihlerinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna müşteri olarak giden bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu iki adet 100 Euro’luk banknottan oluşan toplam 200 Euro sahte parayı tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Sahte 100 Euro’ların Seri Numaraları;

SC 3009486470 ve SC 3009486473

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 100’lük Euro cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."