Polisten “sahte para” uyarısı

Polis, 50’lik banknotlardan oluşan 7 adet sahte Amerikan Doları’nın Lefkoşa’da tedavüle sürüldüğünü duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, 3 – 4 Aralık tarihleri arasında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından, Lefkoşa’daki bir işletmeye verilerek tedavüle sürülen paraların seri numaraları açıklandı.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları şöyle:

“MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A,

MB 70451506A, MB 31427770A”

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik Amerikan Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları konuysunda uyardı; şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini rica etti.