Polisten sahte para uyarısı

Girne’de, 14 - 15 Eylül tarihlerinde iki kişinin piyasaya sahte 50 dolarlık banknotlar sürdüğü tespit edildi. Toplam değeri 2 bin yüz dolar olan sahte para ile ilgili polis uyarı yaptı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimalini göz önünde bulundurarak, ellerinde 50’lik “ABD Doları” doviz cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli görülen şahısların en yakın polis karakoluna bildirilmeleri istendi.