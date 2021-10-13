Polisten ‘sahte dolar’ uyarısı

Polis Basın Subaylığı 12 Ekim’de Lefkoşa’daki bir evde yapılan arama sonucu sahte olduğuna inanılan 5 adet 20’lik Amerikan Doları banknot ($100) bulunarak emare olarak alındığını duyurdu, sahte paraya karşı uyarıda bulundu.

. Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde 20 Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olması uyarısında bulundu, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istedi.

Polis, tedavüle sürülen sahte paraların seri numaralarını şöyle açıkladı:

JB12497174A

JB12497110A

JB12497183A

JB12497121A

JB12497175A