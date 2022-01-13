Polis’ten sağanak uyarısı
Polis’ten sağanak uyarısı: Çatalköy- Tatlısu Anayolu’nda görüş mesafesi azaldı
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Polis, Girne Bölgesi’ndeki sağanak yağış nedeniyle Çatalköy - Tatlısu Anayolu üzerinde görüş mesafesinin azaldığını duyurdu, sürücüleri uyardı.
Polis’in uyarısı şöyle:
“Sürücülerin Dikkatine! Girne Bölgesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Çatalköy - Tatlısu Anayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Sürücülerin ayrıca yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”
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