Polis’ten sağanak uyarısı

Polis, Girne Bölgesi’ndeki sağanak yağış nedeniyle Çatalköy - Tatlısu Anayolu üzerinde görüş mesafesinin azaldığını duyurdu, sürücüleri uyardı.

Polis’in uyarısı şöyle:

“Sürücülerin Dikkatine! Girne Bölgesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Çatalköy - Tatlısu Anayolu üzerinde görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Sürücülerin ayrıca yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.”