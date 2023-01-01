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Polisten operasyon: İki tutuklu

Polisten operasyon: İki tutuklu

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta, bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 4 adet canlı mermi ele geçirildi.

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Girne’de, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun üst geçidinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta, bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 4 adet canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, operasyon kapsamında araçta bulunan 58 yaşındaki G.A. ve 55 yaşındaki A.D. tutuklandı.

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