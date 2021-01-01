Polisten “Noel Baba” operasyonu

Girne’de narkotik polisleri ‘Noel Baba’ operasyonu yaparak tasarruflarında 832 adet uyuşturucu hap bulunan zanlılar A.S. ve A. Ş.’yi tutuklayarak bugün mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram 31 Aralık 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine Girne adresinde sakin zanlı A. S.’nin alınan ihbar üzerine ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlılar A. S. ve A.Ş.’nin tutuklandığını aktararak, söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde halen aranmakta olan bir şahsın A. Ş.’nin yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini aranan bir şahsın bulunduğunu belirterek tahkikat maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.