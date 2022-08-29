Polis’ten 150 personel için münhal

Polis Genel Müdürlüğü Kadrosuna 130 Polis Memuru (110 Erkek ve 20 Kadın) ve 20 İtfaiye Memuru (15 Erkek ve 5 Kadın) olmak üzere toplam 150 personel alınacağını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında çıkılan münhale göre, 150 kişilik ‘Polis/İtfaiye MemuruPolis/İtfaiye Memuru’ kadrosu için 7, 8, 9, 12 ve 13 Eylül 2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Polis Genel Müdürlüğü web sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecekleri “Başvuru Formunu” doldurup, eklenecek evraklar ile birlikte İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapılabilecek.

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