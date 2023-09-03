Poliste tutuklu kişinin çantasında uyuşturucu…

Lefkoşa’da dün “Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından dolayı poliste tutuklu bulunan T.T.(K-24)’nin eşyalarının bulunduğu çantada huzurunda yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hisseli tarla satışı olayında suç ortağı bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, hisseli tarlanın evrak sahtelenerek satılması olayında suç ortağı olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 19 Temmuz’da, Lefkoşa’da, F.Ç.(K-50) tarafından, hisseli olup tamamının kendisinin olmayan, Değirmenlik’teki tarlanın, düzenlenen sahte vekaletname ile satılması olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, suç ortağı olarak tespit edilen M.S.(E-60) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Sahte yangın ihbarı verdi tutuklandı

Girne’de sahte yangın ihbarı veren kiracı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne'de, E.C.O.(E-25)’nun, ev sahibinin elektriği bağlatmadığı gerekçesiyle evinde yangın olmadığı halde konu adreste ev sahibi adına kiraları toplayan şahsı Whatsapp uygulaması üzerinden arayarak, dairede yangın olduğunu söyleyip itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağlayıp yalan yangın ihbarında bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İskele’de yangın

Öte yandan Cumartesi öğlen saatlerinde İskele’de Nicola Julie Arif’in Bahçeler Sitesindeki evinin jeneratör odasında elektrik ana dağıtım panosunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. İskele İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda jeneratör odası içerisindeki jeneratör kontaktör merkezi, solar sisteme ait ana dağıtım panoları, yeraltı kabloları ile oda kapıları yandı. Soruşturma devam ediyor.