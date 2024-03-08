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  3. Poliste ifade veren YÖDAK Başkanı Avcı hastaneye kaldırıldı
Poliste ifade veren YÖDAK Başkanı Avcı hastaneye kaldırıldı

Poliste ifade veren YÖDAK Başkanı Avcı hastaneye kaldırıldı

Hakkındaki iddialar nedeniyle poliste ifade veren Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, kolundaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Hakkındaki iddialar nedeniyle poliste ifade veren Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, kolundaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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