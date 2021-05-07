Lefkoşa'da bugün meydana gelen olayda izinsiz yolcu taşımacılığı yapan K.B tutuklanmak istenirken polisleri darp etti, tutuklandı.

Olay, kullanımında bulunan salon araç ile işletme izni olmadığı halde yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesi ile polise celp edilen 26 yaşındaki K.B., görevli polislere rahatsız edici ve yüksek sesle bağırıp çağırdığı sırada kendisini tutuklamak isteyen 3 polise elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle görevli polisleri darp etmesi sonucu meydana geldi.

Bahse konu şahıs tutuklandı soruşturma devam ediyor.