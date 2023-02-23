Polislerden depremzedelere para yardımı

Polis mensupları, depremzedelere para yardımı yaptı.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası, depremzedelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis mensuplarından gönüllülük esasına göre toplanan toplam 503 bin 747 TL nakit para, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasındaki Başbakanlık Afet ve Acil Durum hesabına yatırıldı.