“Polisle yaptığı telefon görüşmesini kaydedip, ifşa etti”

Polis çavuşuyla yapmış olduğu telefon görüşmesini karşı tarafın izni olmadan kaydeden ve bu kaydı ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı A.İ. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olayı aktaran Müfettiş Enver Er, zanlının “Özel Hayatın Gizliliği’ni İhlal Etmek ve Haberleşme Gizliliği’nin İhlali” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 3 Ocak tarihinde bir polis çavuşuyla telefonda yaptığı görüşmeyi kaydedip, ifşa ettiğini belirtti.

Olayla ilgili üç ayrı cep telefonunun emare alındığını söyleyen polis, zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.