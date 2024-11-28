“Polisle 2 gün aradık, para bulmadık, bazı araçların torpido gözleri sökülmüştü”

Maliye Bakanlığı bütçesi 500 bin TL artış ile 68 milyar 971 milyon 69 bin TL olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Maliye Bakanlığı bütçesinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin, Gazimağusa Limanı’na getirildiği iddia edilen 2,5 Milyon sterlinle ilgili sorular yanıtlandı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Öztekin, bu konuda resmi hiçbir ihbar almadıklarını, söylentileri de ihbar kabul ederek gemide mali polisin katılımıyla 2 gün arama yaptıklarını ancak bu yönde hiçbir emareye rastlamadıklarını açıkladı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine konuşan Öztekin, söylentiler üzerine Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya bilgi vererek mali polisle harekete geçtiklerini, gemiden indirilen araçlarla ilgili denetim talep ettiklerini, araçlarda sadece para değil, kaçak mal ve uyuşturucu araması da yapıldığını ancak iddiaları doğrulayacak hiçbir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Süreç konusunda bilgi veren Öztekin, acenteler tarafından kiralanan iddiaya konu geminin kamyon, dozer gibi iş araçlarının da yer aldığı 240 aracı 21 Kasım’da sabah 10.00 sıralarında İngiltere’den Gazimağusa Limanı’na ulaştırdığını belirtti.

Öztekin, araçların tahliyesinin 21 Kasım’da öğle saatlerinde başladığını, gece yarısına kadar sürdüğünü, bunun için 5 gümrük memurunun görevlendirildiğini ve normalin dışında herhangi bir durum da yaşanmadığını aktardı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin, akü veya motor arızası nedeniyle bozuk olan 4 aracın gemiden indirilemediğini de belirterek, şunları kaydetti:

“Evrak işleri nedeniyle araçların hepsi zaten limandaydı. Mali şube ekipleri araçlarda manuel kontrol yaptı. Limandaki x-ray cihazı da 30 kez çalıştırıldı. Araçların tamamına yakını cihaza girdi. Mali polis cumartesi günü de limana geldi… Aramalara devam ettik. Herhangi bir emareye rastlamadık. Limanın giriş çıkışında bulunan güvenlik kameralarını da kontrol ettik…”

Bazı araçların torpido gözlerinin sökük olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Öztekin, bu yönde tespitleri olduğunu ancak bunun ilk defa karşılaştıkları bir durum olmadığını belirtti.

Öztekin, bu konuda basından kendisine ulaşıp herhangi bir açıklama ve değerlendirme talep edilmediğini de vurguladı.